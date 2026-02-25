¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Öº£Æü¤Ï½¬¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×2²óÌÜ¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¸ø³«¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÂº·É¤¹¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥¢¥ì¥¯¡É¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£2²óÌÜ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¡ÖÂº·É¡×¡È¤ª¤ä¤ÄÉÕ¤¡É¤½¤Ü¤í¤´ÈÓÃæ¿´¤Î2²óÌÜ¼êºî¤êÊÛÅö
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½¬¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç2²óÌÜ¤Î¤ªÊÛÅö ¤ª¤ä¤Ä¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Ü¤í¤´ÈÓ¤ËÌîºÚ¤òÅº¤¨¤¿ÊÛÅö2¤Ä¤È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä´Ú¹ñ³¤ÂÝ¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö2²óÌÜºî¤ë¤ÎÂº·É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¼Â¶È²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¤Ë·ëº§¡£2017Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2020Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2025Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
