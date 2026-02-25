¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ó¡©¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢ÈþÎïSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×
2·î24Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¸ª¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÖ°áÁõSHOT¤â¸ø³«
ÉÍºê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥·¥â»Ò @kazuyoshi_shimomura ·à¾ì¤ÎÎ¢Â¦ by @masayukikamo ¤Ñ¡¼¤È¤Ä¡¼¡×¡Ö#scapegoattour #ayuscapegoat¡×¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿ÈþÎïSHOT¤ä¡¢Èþ¸ª¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÖ¤¤°áÁõ»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÈÉ½¾ð¤Ç¿§¤ó¤Ê¤¢¤æ¤¬¸«¤ì¤ë¹¬¤»¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ó¡©¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉÍºê¡£Åê¹Æ¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(¥í¥´) -Scapegoat-¡×¤Ï¡¢4·î8Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê