¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤¯Ê¡¼÷Áð¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë½Õ¸ÂÄêÂÎ¸³¡ªÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ö¼«Á³¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ðÊó´Û Ê¡¼÷Áð³«²Ö¥·¡¼¥º¥ó¸«³Ø°ÆÆâ¡×
Åß¿§¤Î±àÆâ¤Ç¡¢Íî¤ÁÍÕ¤Î´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬°ìµ¤¤Ëµ¨Àá¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¼«Á³´Ñ»¡±à¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡ÖÊ¡¼÷Áð¡×¤¬³«²Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸«³Ø¤Ï»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸÷¤Ç²Ö»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔËÌ¶è¡ÖÊ¡¼÷Áð³«²Ö¾ðÊó¡×
¸«º¢¡§3·î¾å½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¸«³Ø¾ì½ê¡§ËÌ¶èÎ©¼«Á³¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ðÊó´Û ¼«Á³´Ñ»¡±à¡ÊÀ¶¿åºä¸ø±àÆâ¡Ë¸«³Ø»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡¿11»þ00Ê¬¡¿11»þ30Ê¬¡¿13»þ30Ê¬¡Ê1Æü4²ó¡Ë³Æ²ó»þ´Ö¡§Ìó20Ê¬¸«³ØÊý¼°¡§¼«Í³¸«³ØÉÔ²Ä¡Ê³«´ÛÆü¤Î¤ß¡ËµÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê·îÍË¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
ËÌ¶èÎ©¼«Á³¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ðÊó´Û¤Ï¡¢À¶¿åºä¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³´Ñ»¡µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æ±´Û¤Î¼«Á³´Ñ»¡±à¤ÏÌó500Ö¤Ç¡¢ÃÓ¤ä»¨ÌÚÎÓ¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤òÈ÷¤¨¤¿´Ñ»¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤ÎÊ¡¼÷Áð¤Ï³«²Ö¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À²Å·»þ¤Ë¤ÏÌó100ÎØ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÆü¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³«²Ö¾õ¶·¤È¸«º¢¤ÎÆÉ¤ßÊý
³ÎÇ§³«²Ö¿ô¡§¼èºàÆü¤ÏÌó10ÎØ²Ö¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¾·ÂÌó3cm¡Á5cm²Ö¸ÀÍÕ¡§¹¬¤»¤ò¾·¤¯
Ê¡¼÷Áð¤Ï¥¥ó¥Ý¥¦¥²²Ê¤ÎÂ¿Ç¯Áð¤Ç¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë²«¿§¤¤²ÖÊÛ¤¬Íî¤ÁÍÕ¤ÎÃã¿§¤È¶¯¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
³«²Ö½é´ü¤Ï³ô¤´¤È¤Îºé¤¿Ê¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤âÆü¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
3·î¾å½Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ³«²Ö¿ô¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ï¡¢·²À¸¤Î¹¤¬¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤¿¸áÁ°¤Ë³Ú¤·¤à´Ñ»¡¤Î¥³¥Ä
¿ä¾©»þ´ÖÂÓ¡§À²¤ì¤¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ²Ö¤ÎÀ¼Á¡§ÂÀÍÛ¸÷¤Ç³«¤¡¢Æü¤¬±¢¤ë¤ÈÊÄ¤¸¤ë±àÆâ¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÌîÄ»¡§¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡¿¥á¥¸¥í
Ê¡¼÷Áð¤ÏÆü¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ªÏÐ·¿¤Ë³«¤¯¤¿¤á¡¢²ÖÊÛ¤Î¤Ä¤ä¤È²Ö¿Ä¤Î¿§¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¸áÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£
Ãë²á¤®¤ÏÊÄ¤¸»Ï¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸²Ö¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÄ»¤ÎºÎ±Â¤ä»¨ÌÚÎÓ¤Îµ¤ÇÛ¤âÆ±»þ¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»¶ºö¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
³«²Ö¥Ô¡¼¥¯Á°¸å¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë²Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤¿ºÆË¬¤Ë¤â¸þ¤¯´Ñ»¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤ÇÁá½Õ¤Î¼«Á³¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤¿¤¤Æü¤Ë¡¢»þ´Ö»ØÄê¤Î¸«³ØÊý¼°¤Ï¤à¤·¤í½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤¯Ê¡¼÷Áð¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë½Õ¸ÂÄêÂÎ¸³¡ª
ÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ö¼«Á³¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ðÊó´Û Ê¡¼÷Áð³«²Ö¥·¡¼¥º¥ó¸«³Ø°ÆÆâ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÅìµþÅÔËÌ¶è Ê¡¼÷Áð³«²Ö¾ðÊó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. ÅìµþÅÔËÌ¶è Ê¡¼÷Áð³«²Ö¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜµ»ö¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤¯Ê¡¼÷Áð¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë½Õ¸ÂÄêÂÎ¸³¡ªÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ö¼«Á³¤Õ¤ì¤¢¤¤¾ðÊó´Û Ê¡¼÷Áð³«²Ö¥·¡¼¥º¥ó¸«³Ø°ÆÆâ¡× appeared first on Dtimes.