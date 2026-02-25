¤Ê¤¼JRÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡×¤ÏµÞ¸º¤·¤¿¡©¡ÖÊý¿ËÅà·ë¡×¤È¡ÈÏÃ¤»¤ë·ôÇäµ¡¡É¤Î¸½¼Â
¡Ö³Ø³ä¡×¤âÇã¤¨¤ë¡ª ¶Ã¤¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½
¡¡ºòº£¡¢±Ø¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡×¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÌó440±Ø¤¢¤Ã¤¿Áë¸ý¤ò¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë140±ØÄøÅÙ¤Þ¤Çºï¸º¤¹¤ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯½Õ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·ã¤·¤¤º®»¨¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯5·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Îºï¸ºÊý¿Ë¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÅà·ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡¢²¿¤³¤ì!?¡Û¤¤Ã¤×¤Ë¡ÖÇß¶§¡×¤½¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡2026Ç¯¸½ºß¤Ï209±Ø¤ÎÁë¸ý¤òÅöÌÌ°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµ¡³£²½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Áë¸ýºï¸º¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶áÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÏÃ¤»¤ë»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ôÇäµ¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¹âÀÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤»¤ë»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁë¸ý¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ø³ä¤Î¤¤Ã¤×¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤Îµ¡³£¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ê½ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤×¤ä¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥«¥á¥é¤ËÄó¼¨¤·¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Î¤¦¤¨¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¤«¤é¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½ÐÈ¯ÃÏ¤ÈÅþÃåÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇºÇÅ¬¤Ê·ÐÏ©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤È¡ÖQR¥³¡¼¥É¡×¤¬ÊÑ¤¨¤ë±Ø¤Îº®»¨
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤äÆÃµÞ¤ÎºÂÀÊ¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¤â¡¢¾ÜºÙ¤Ê¡Ö¥·¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡×µ¡Ç½¤¬±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¸ý¤ÎÀìÍÑÃ¼Ëö¤ÈÆ±Åù¤ÎÀºÅÙ¤ÇºÂÀÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤ß¤ÎÀÊ¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹³Ú¤·¤ß¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¡©¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡¢º®»¨´ËÏÂ¤ÎÂç¤¤ÊÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¼õ¼èÍÑQR¥³¡¼¥É¡Ê»æ¤Î¤¤Ã¤×¤Î¼õ¼è¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò·ôÇäµ¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ê¸»úÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯Â¨ºÂ¤Ë¤¤Ã¤×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢±Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ä¹ØÆþ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢ÂÚÎ±»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Äê·¿Åª¤Ê¤¤Ã¤×ÈÎÇä¤ò¤³¤¦¤·¤¿µ¡³£¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¼Ò°÷¤¬¤è¤êÉý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¡³£²½¤·¤¿ÊÀ³²¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÂçº®»¨¡×¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËJRÅìÆüËÜ¤Ï2024Ç¯5·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Îºï¸ºÊý¿Ë¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÅà·ë¤·¡¢209±Ø¤ÎÁë¸ýÂ¸Â³¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤±Ø¤Ç¤ÎÁë¸ý¶¯²½¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡³£²½¤Ë¤è¤ë¿Í°÷ºï¸º¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÁÅªÄã²¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç³Æ¼Ò¤È¤âÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£