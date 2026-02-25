¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡äFBIÄ¹´±¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡©¡ÄÊÆ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÂåÉ½¤Î¶â¥á¥À¥ë½Ë¾¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·ÇÈÌæ
ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸½ÃÏ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÃË»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡½Ë²ì¤Î¾ì¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¹ÔÆ°¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤êÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥ëFBIÄ¹´±¤Ï22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼·è¾¡ÀïÄ¾¸å¡¢¥«¥Ê¥À¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤¬¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤Æ°ìµ¤°û¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼«¤é¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ï¢Ë®ÁÜººµ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÆ±¤¸Æü¤Ë¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¤Ç½Æ·â»ö·ïÈ¯À¸
Æ±¤¸Æü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¤¬¤¢¤ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¤Î·ÙÈ÷¶è°è¤Ë½Æ´ï¤ò½ê»ý¤·¤¿20Âå¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Ââ°÷¤é¤Î½Æ·â¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢FBIÄ¹´±¤¬³¤³°¤Ç½Ë²ì¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¡×¤ÈÈãÈ½ vs ¡Ö°¦¹ñÅª±þ±ç¡×¤ÈÍÊ¸î
FBIÂ¦¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤¬²¤½£Åö¶É¼Ô¤é¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤¬²áµî¤Ë¤âFBI¤Î¸øÍÑµ¡¤ò»äÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥í¥¦Ï¢Ë®²¼±¡µÄ°÷¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¥É¥ë¤¬FBIÄ¹´±¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ö°¦¹ñÅª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ëÃË»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ç¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁ±°Õ¤«¤é¤Î±þ±ç¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤È¡¢APÄÌ¿®¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£