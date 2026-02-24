今回紹介するのは、Threadsに投稿されたソファーで寄り添いあっていた猫ちゃんたち。くつろぎながら、ぐぐっと腕を伸ばす猫ちゃん。すると、もう一匹の猫ちゃんも同じようにお手手を伸ばしたそうです。投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えました。

【動画：ソファで寄り添う３匹の猫→１匹が前足を伸ばすと…何度でも見たくなる『尊い光景』】

惜しい…3匹ともやって欲しかった笑

今回、Threadsに投稿したのは「になつまどどら」さん。

投稿にはソファーで寄り添いあってくつろいでいた3匹の猫ちゃんたちの姿が。投稿主さんが撮影していると、おもむろに一番左の猫ちゃんがぐぐっと手を伸ばしたそうです。すると、その隣の猫ちゃんも続くように手を伸ばしたのだとか。その様子は、まるで円陣を組んで手を重ねて「えいえいえおー」と掛け声をかけているみたい。

他の2匹が手を伸ばしているので、一番右の子も手を伸ばすかと思いきや…残念ながらやらなかった模様。どうやら、他の猫ちゃんにのしかかられて、手を出せなかったようです。たしかにこれは、惜しい光景…3匹揃って手を伸ばす光景を見たかったですね。

可愛い猫ちゃんたちの団らん風景に心癒された猫好きたち

ソファーで寄り添いあっていた猫ちゃんたち。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「キツッてあんよ出せなかった感ありますね」「2人目がのしかかってて

お手手出せなかったのよ」「リアルに15回くらいは繰り返し見てしまいました」「幸せな光景ですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの猫好きさんが今回の微笑ましい光景を見て心が和んだようですね。

Threadsアカウント「になつまどどら」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの生活の様子はリピートして見たくなるくらい可愛いです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「になつまどどら」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。