2月24日放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま！！』（テレビ朝日系）に出演した男性アイドルに対し、一部の視聴者から不満の声があがっている。

「2025年11月末、約11年ぶりに番組の名物企画『プレッシャーSTUDY』が復活しました。国語や社会、英語などの問題に対して、制限時間内にメンバーが次々と答えていく“連帯責任”企画です。

その中で今回、初登場となったのが、関西ジュニアの男性アイドルグループ・AmBitiousのメンバー、浦陸斗（うら・りくと）さんでした。立命館大学在学中の現役大学生アイドルということで、注目を集めました」（芸能担当記者）

京都大学卒業のロザン・宇治原史規（ふみのり）率いる「西軍」の一員として参加した浦だったが……。

「出題されたのは、画面に登場する『オ』から始まる生き物を10個、答える問題でした。オオサンショウウオ、オカピ、オオムラサキなどです。

ただし、画面に映る動物は最初、一部だけが表示され、徐々にズームアウトして全体像が分かる仕組みでした。途中で答えられれば、次の回答者に時間的な余裕をつなぐことができます」（同前）

全体の制限時間は240秒だった。

「トップバッターの浦さんはまず、『10番、開けてください』とコール。しかしズームアウトしても分からず、続けて『9番』『8番』『7番』『6番』と、次々にパネルを開けていきました。

進行アシスタントのテレビ朝日・清水俊輔アナウンサーも、『どんどん時間がかかる……』と実況するほどで、結局、2番のオットセイを答えるまでに70秒ほどを要しましたが、本人はとくにあわてる様子はありませんでした」（同前）

このロスが響き、残り1問を残したまま時間切れに。挑戦は失敗となった。

「さらに浦さんは、同様のズームアウト形式で行われた、野菜や果物の名前を書く問題でも、次々と番号を指定して画像を開けるものの、答えられなかったり不正解を続出させたりしました。清水アナは『浦さんはじっくり見る作戦』などとフォローしていましたが、4番のマンゴーを答えた時点で、残り130秒。すでに110秒もロスしていました」（同前）

この問題も、残り9人が時間内に巻き返せず、失敗となった。最後の挑戦者となった宮崎美子は「ごめん！」と謝罪していた。

Xでは、“のんびり”した様子の浦に対して、

《見ててイライラする》

《チャンネル変えたわ》

といった厳しい声も見られた。芸能プロ関係者はこう指摘する。

「浦さんは、ほかのクイズでは活躍する場面もあったものの、今回の2つの問題では時間配分を誤ってしまった印象です。また、あまり悪びれた様子を見せず、余裕のある態度に見られたことも、反感を買った一因でしょう。

過去にはドラマ出演やバラエティのレギュラーもありましたが、今回のような完全な“アウェイ”でどう立ち回るべきなのか、まだ身についていない部分があるのでしょう」

次回の出演では、リベンジに期待したいところだ。