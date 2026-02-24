浅野ゆう子、“スタイル抜群”夫とのハワイ満喫ショットが話題「旦那様との身長差が素敵」2017年に一般男性と結婚
【モデルプレス＝2026/02/24】女優の浅野ゆう子が、2月24日までに自身のInstagramを更新。夫とハワイを訪れた様子を公開した。
浅野は「夫と…Hawaiiに行って来ました。忍ちゃん Michelleちゃん親子と4人でゴルフへ」と記し、4ショットを投稿。黒のミニスカートにハイソックスを合わせ、サンバイザーを身につけた浅野と、赤のポロシャツと白のパンツにキャップをかぶった夫が並んでアロハポーズをとる仲睦まじい姿が収められている。「久々のゴルフは、とても良い 気持ちの良いお天気で 開放感たっぷりで 大振りしてきました〜 あはは」とお茶目につづっていた。
この投稿は「スタイル抜群」「旦那様との身長差が素敵」「お二人とも素敵」「いつまでも変わらずお美しい」「美男美女」と反響を呼んでいる。
浅野は、2017年に同世代の一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
