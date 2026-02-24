花粉の飛散が始まり、花粉症の人にとってはつらい季節・・・

今年の花粉は例年よりやや多く、去年の1.4倍程度と予想されています。

春の旅行で花粉から一時“避難”してみませんか？

花粉が避けられる？“避粉地”に注目！

・スギ・ヒノキがない

3月は気候が穏やかで、4月になれば海に入ることもできます。

【群馬県・草津町】

・スギ・ヒノキが少ない

スギは高地では育ちにくく、標高1000mより上では植林も少なくなっています。

草津温泉は標高1200mに位置しているため、花粉から逃れることができ、名湯に浸かることもできます。

【北海道・釧路市】

・スギ・ヒノキがない

気象予報士 森朗氏：

僕は石垣島などに行きます。家族がひどい花粉症なんですが、「北」か「南」か「高いところ」に行くと、非常にラクで良いそうです。

1回症状が出ても、避粉地に行くことでリセットされるのか、戻ってきても多少マシだと話していますね。

釧路市は「花粉ゼロ」をアピール

北海道釧路市はスギやヒノキが自生していないことから「花粉ゼロのマチ」をうたい、十数年前から“避粉地”としてPRをしています。

釧路市役所の担当者は、「花粉症に悩む人は明らかに少ない」と話しています。

さらに、ホテルも避粉をアピール。

釧路プリンスホテルは、2020年から毎年2月〜4月に通常の宿泊料金よりも割安な「避粉プラン」を販売しています。去年の予約者数は、2020年のスタート時と比べると、4倍に増えているそうです。

コメンテーター 高橋ユウ：

私も重症の花粉症で、子どもたちもちょっとくしゃみをしてるんです。釧路に移住しようかな。宮古島もええなぁ。

コメンテーター 関根麻里：

父も花粉症ですし、私もそうだし、子どもたちもくしゅんくしゅん言ってるので、旅行先に“避粉地”を選ぶのはいいですね。

（ひるおび 2026年2月24日放送より）