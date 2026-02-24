【山村 佳子】「男の子を産め」高学歴高収入モラハラ夫と暮らした地獄の10年。40歳2児の母「脱出計画」の結末

「夫婦関係が悪いことは、心に負担をかけ、うつ状態になる人も多いです。特にモラハラを受けている人はその傾向があります。また、離婚したくても相手が応じないケースもよくあります。4月の法改正で共同親権が認められると、相手と完全に縁を切るのが難しくなる。だからDVに遭っている人で、その前に慰謝料付きで離婚を成立させるため、調査を依頼するという人も増えています。でも法改正前に離婚しても、親権者変更調停を申し立てれば共同親権に移行する場合もある。このリスクをお話ししてから調査依頼はお受けしています」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのもとに相談にきたのは40歳の会社員・優美さん（仮名）。6歳の息子、9歳の娘がいる2児の母だ。10年前に結婚した、47歳のモラハラ夫と離婚し、二人の子供の親権を確実に得るために、浮気の証拠を押さえたい。夫の実家は資産家で「長男に相続させる」ことに執着しているからだ。

10年間モラハラの支配下

10年前に結婚してから、モラハラ夫の支配下にあった優美さん。夫は結婚前、優しく理想的な男性だったので、優美さんは寿退社をして夫の望み通りの専業主婦になります。しかし、入籍してから豹変。結婚前に「子供は後でいいよね」と言っていたのに、避妊せずに強引に性交渉に持ち込み、優美さんは妊娠。娘を出産します。

この背景には、夫が「子供が欲しいから結婚する」という目的がありました。義両親も夫も、「嫁が男を産むこと」に執着しており、夫が前妻と離婚したのも、彼女が子供を望まなかったからとか。

夫は異常に外面がよく、大企業に勤務するエリートでイケメンな子煩悩パパという評価がされていますが、優美さんには経済的DVとモラハラを繰り返しています。このモラハラも常に丁寧語で、言葉だけで夫に非がないような言い回しをするそうです。

また、性欲が強く、優美さんがピルを飲んでいること知ると、生活費を渡さない経済DVを1年以上続けます。息子を出産すると月5万円の最低限のお金を渡すようになります。夫は収入を隠し、ゴルフや車など好きなものにはお金を使っている。それでも10年結婚生活が続いたのは、夫は海外出張が多いこともあります。

とはいえ、夫の生活ベースは自宅です。優美さんは3年前ほどに夫の帰宅時間になると、吐き気をもよおし、寝込むという適応障害を発症。医師から「働くことで症状が改善する可能性がある」と言われ、優美さんはパートとして今勤務しているOA機器リース会社で働き始めます。

離婚歴がある同僚や良き先輩に恵まれ、パートから契約社員になり、ITパスポートや日商簿記3級ほか、いろんな資格を取って、半年前に正社員に登用されます。これに自信を得た優美さんは離婚を改めて決意。4月1日から民法等の一部が改正され、「共同親権制度」が始まる前に、離婚したい。夫は口がうまく、周囲を味方につけるのが上手なので、親権を得て有利な条件で別れるには、慎重な準備が必要です。

5万円の生活費さえ渡さなくなった

私たちは優美さんの夫のようなタイプの人の調査を数多く行っています。妻に子育てや家事の全てを依存して、家庭を顧みずに浮気をするのです。しかも夫は優美さんがパートを始めた2年前から、それまで5万円あった生活費さえ渡さなくなったそうです。優美さんが「夫は私に“働いているから、お金は渡さなくてもいいよね”と言ったんです」とポツリとこぼしたことに対して、怒りを覚えました。

優美さんが教えてくれた夫の行動パターンによると、毎日20時には帰宅するけれど金曜日は終電帰宅や外泊になることもあるそうです。そこで、金曜日の朝、都内の自宅から調査を始めました。夫が独身時代に購入した、タワーマンションはまるで要塞のよう。ここに優美さんを閉じ込めていたんだと思うとゾクっとしました。

上品なハイブランドで身を固めた「紳士」

朝7時に出てきた夫を追います。47歳の実年齢に見えないほど若い。上質なコートを着ており、すらっとしていて体を鍛えていることがわかる。肌もツヤツヤしており、メンズエステなどに行っているのでしょう。外見にお金をかけていることがわかります。優美さんが使い古した服を着て、持ち手がボロボロになったトートバッグを持っているのと正反対で、怒りを覚えました。

夫は電車を乗り継いで、都心のオフィスに入っていきます。ここは何度も調査できたことがある一流企業が集まる高層ビル。セキュリティがしっかりしていますが、抜け穴もわかるので時々変装をしつつ、夫の退勤を待ちます。

19時30分に出てきた夫は、男3人で銀座の落ち着いた居酒屋に行き、食事をしながら飲み。会話は仕事のことが中心でしたが、そばで聞いている人がわからないように、イニシャルトークをしていました。夫の会社は世界中から依頼が来ており、かなり忙しいことがわかります。

22時に解散すると、夫は新橋方面に歩いていき、ビルの中にあるワインバーに入っていきました。会員制のようなので、私たちは店に入らずに待機。0時になると30代前半と思しき、華やかな美女と一緒に出てきます。モコモコ素材のベージュのコートに、鮮やかなグリーンのレザーのバッグを持ち、ヒールが細いショートブーツを履いていました。いずれもハイブランドのものです。

夫はビルの外で待ち、女性は「鍵かけてくるね」とセキュリティシステムを触っていました。おそらく店のオーナーなのでしょう。2人は手を繋ぎながら、築地方面に歩き、女性の住まいと思しきヴィンテージマンションに入っていきました。とてもおしゃれですがセキュリティはゆるく、外廊下の窓の隙間から声が聞こえます。

とりあえずマイクを仕掛けて夫が出てくるまで待機。会話は全くわかりませんでしたが、性交渉の音声はかすかに録音することができました。お互いに名前を呼び合っていたことが本当によかったです。夫はとても乱暴に女性を扱っており、優美さんが「性交渉が嫌すぎて、体と心のスイッチを切り、無反応でやり過ごした」と言っていた意味がわかりました。

「俺が神の世界なんだ」

翌朝、5時に出てきて夫はタクシーで帰宅。追加で女性を調べると、夫とは1年以上も男女の関係があることがわかりました。女性のお店にも夫は資金援助をしている様子で、最近、お店をリフォームしてアクアリウムを設置していました。優美さんの話によると、夫は「俺が神の世界なんだ」と、初期費用が50万円以上もする海水アクアリウムを自宅に作り、鑑賞しているそうです。

それから1週間、夫が出張だったので、その翌週の金曜日に再び調査すると、また夫は女性の家に入っていきました。優美さんは弁護士に2日分の証拠と音声データを見てもらうと、「これは夫と浮気相手の双方から、慰謝料が取れます」とお墨付きをいただいたそうです。

そもそも、夫がどれだけ弁が立つといっても、外面がよいといっても、実際子育てをしているのは優美さんですから、親権が得られるだろうとは思っていました。ただ、優美さんは夫に対して「丸め込まれるのではないか」という恐怖があり、夫を有責配偶者にしたかったのです。

また、夫は子供達に対して、成績優秀という条件付きではありますが、優しく接していました。ただ、特に娘は幼少期に無視された記憶もあり、子供達は母親である優美さんを苦しめる夫には警戒している様子だそうです。

離婚に向けた「準備」

優美さんは弁護士と周到に準備を進め、浮気の証拠のほかに、モラハラを受けていた時の手帳を整理してまとめます。そして、夫が支払うべきだった生活費や貯金の予想額を調べ、夫が出勤している時に、学区内のアパートに子供2人を連れて引っ越しました。DV夫は、妻が自分の支配下から脱しようとすると、激怒したり、泣きながら諭したりして、常に流されてしまう可能性があるからです。

また「誰がそんな知恵をつけた」とか「証拠をでっち上げただろう」などと迫ってくる可能性もある。

夫は「今後の連絡は弁護士を通してください。子供達も私も無事です」という置き手紙を見て、弁護士に連絡。弁護士に「妻にも非がある」「家族のために働いてきた」などと持論を展開したそうです。しかし弁護士は「それは法的には関係ありません。婚姻費用を支払わないという悪意の遺棄と、この女性との不貞の事実についてお答えください」と答え、夫は優美さんが本気だと気づきます。

夫は権威に弱い。弁護士が交渉することで、観念したのか離婚までスムーズに進みました。養育費や慰謝料が滞らないように強制執行認諾文言付き公正証書の作成にも応じます。弁護士も「長期化すると思いましたが、証拠の説得力はすごいですね」と言っていたそうです。

優美さんは夫から1000万円以上、相手の女性から200万円の慰謝料を受け取り、「子供の将来のために貯蓄と運用をします」と晴れやかな笑顔で話していました。

しかし、優美さんが病気を発症したことで外で働くことができ、自立ができたからこそ調査をすることができ、このような結果になりました。経済DVで経済力を奪われ、働くことも許されず、離婚したくてもできない人はいます。だからこそ、民法できちんと養育費の支払いを確実にする必要があると改めて感じました。

また、虐待に向き合う人や片親がきちんと働く環境を維持できる仕組みを、社会が作らねばなりません。優美さんの場合は別居してから子供達も安定し、3人で幸せに生活しており、私も心から嬉しかったです。親も子も笑顔でいられる家庭が少しでも増えることを心から祈ります。

調査料金は40万円（経費別）です。

