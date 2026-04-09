新年度が始まり、子どもの塾通いを検討し始める家庭も多いこの時期。首都圏模試センターの集計によると2026年の首都圏の中学入試受験者数は5万人を超え、受験率も約18％と過去最高水準で高止まりしている。 「中学受験はやったほうがいいのかもしれない」――そんな軽い気持ちで塾に通い始めたはずが、周囲の熱量や不安に押されるうちに、気づけば引き返せなくなっていた。いま、こうした状況に陥る家庭が後を絶たない。 今年2月に