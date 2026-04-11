パキスタン国営メディアは、首都イスラマバードで11日、戦闘終結に向けたアメリカとイランによる対面での協議が始まったと伝えました。今年2月にイランへの攻撃が始まって以来、初めてとなる直接協議で、歴史的な和平交渉になるとしています。