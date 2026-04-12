12日午前、山形県戸沢村の県道で軽トラックが電柱に衝突する事故があり、運転していた男性が意識不明の重体となっています。12日午前11時すぎ、戸沢村角川の県道57号で、北に向かっていた軽トラックが進路左側にある電柱に衝突しました。この事故で、軽トラックを運転していた高齢の男性が意識不明の重体となっていて、送先の県立新庄病院で治療を受けています。警察の調べによりますと、現場は緩い左カーブで、軽トラックに