Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡È5»þ´ÖÈ¾¡ÉÊÄ¤¸¹þ¤á¤Î¶²ÉÝ¡ÄÃÏ¾å30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¾èµÒ¡È¾è¤ê°Ü¤ê¡É¡¡²áµî¤Ë¤â¡È¸¶°øÉÔÌÀ¡É¤Î¶ÛµÞÄä»ß¡¡Ä´ºº¤ÇÏ¢µÙÌÀ¤±¤âÎ×»þµÙ¶È¡Únews23¡Û
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÛµÞÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü¤ÏÎ×»þµÙ¶È¤Ë¡£¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢24Æü¤â½ªÆüµÙ¶È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£Æî¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤â¿á¤¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22.9¡î¡£5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Î¤ÇÈ¾Âµ¡£Â©»Ò¤âÈ¾Âµ¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²Æ¤¬¡×
Åìµþ¡¦ÀÄÇß¤Ç¤Ï25.1¡î¤ò´ÑÂ¬¡£¤Þ¤À2·î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ÏÂçÆø¤ï¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ê¤¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¡£¹â¤µ634¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿À¤³¦°ì¹â¤¤¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢23Æü¤Ï¿Í±Æ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¿´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÎ×»þµÙ¶È¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö1¤«·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ½Äê¹ç¤ï¤»¤Æ¡×
¡ÖÍè¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¡ÊµÙ¶È¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×
¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¤É¤³¹Ô¤³¤¦¤«¡×
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏOK¤À¤«¤é¡Ä¡×
Å¸Ë¾Âæ¤ÎÆþ¾ìÎÁ¶â¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¤É¤Î¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡Ë1¤«¤é10¤Ç¤¤¤¦¤È100¤¯¤é¤¤¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
Î×»þµÙ¶È¤Î¸¶°ø¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁíÅÀ¸¡¡£ÁíÅÀ¸¡¤Î¸¶°ø¤Ï22Æü¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ë¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ÆüÌë8»þ20Ê¬¤´¤í¡£Åö»þ¡¢Äê°÷40¿Í¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÃËÀ7¿Í¡¢½÷À13¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ
¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¶ÛµÞÄä»ß¡£¤·¤«¤âÏ¢ÍíÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤Ï¤Ê¤¼¤«·Ò¤¬¤é¤º¡¢¾èµÒ¤ÏÅÅÏÃ¤Ç·Ù»¡¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾èµÒ¤¿¤Á¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¡¢¸áÁ°1»þÈ¾¤¹¤®¤Þ¤Ç¤³¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µß½õÊýË¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¡¢Ää»ß¤·¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤éÎÙ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËµÒ¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
µß½õÊýË¡¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò²£¤Å¤±¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ë¡È¶¶¡É¤ò¤ï¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸áÁ°1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢µß½õÂâ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë°Ü¤ê¡¢¾èµÒ¤Ï²£Éý40¥»¥ó¥Á¤Î¶¶¤òÊâ¤¤¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¹â¤µ¤Ï¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤Îµ÷Î¥¤Ï1.5¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾èµÒÁ´°÷¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¯À¸¤«¤é5»þ´ÖÈ¾·Ð¤Á¡¢ÆüÉÕ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿23Æü¤Î¸áÁ°2»þ¤´¤í¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´°÷¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¼«Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢22Æü¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½1200¿Í¤â°ì»þ¡¢ÃÏ¾å¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤¿»þ¡¢»þ¹ï¤Ï¸á¸å10»þÈ¾¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤¤¤¿¿Í
¡Ö¡Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ë1¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°û¤ßÊª¤¬¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¡ÂçÏÂ²í¹¬ ¹Êó»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤â2²ó¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬µÒ¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÈâ¤òÊÄ¤á¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¸Î¾ã¡£2017Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤â¸¶°øÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï23Æü¤ËÂ³¤¡¢24Æü¤âµÙ¶È¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¶ÛµÞÄä»ß¤Î¸¶°ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£