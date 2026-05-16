イグニッションコイルは、ガソリンエンジンになくてはならない重要な部品のひとつです。だからこそ、もし壊れたり、交換しないといけなかったりする時にどうするべきか気になりますよね。【写真】イグニッションコイル、この部分です。わかりますか？そこで本記事では、現役の整備士がイグニッションコイルの寿命や、壊れた場合に車に発生する症状、交換目安時期はあるのか？また、壊れた時の修理費用についてわかりやすく解説しま