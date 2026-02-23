ゴディバ×ラブブが贈る至福のコレクション チョコレートボックス、ドリンク、ソフトクリームが登場！
チョコレートブランド『GODIVA』からLABUBUとのコラボ商品が登場した。2026年2月18日から販売開始したのは、オリジナルパッケージのチョコレートボックス5種類とソフトクリーム、ドリンクが1種類ずつ。高級チョコレートと若者のトレンドという意外な組み合わせだが、いったいどんなコレクションなのか。
LABUBUデザインが施された限定メニュー
ベルギー王室御用達チョコレートブランドのGODIVAと、話題のキャラクターLABUBUがコラボした「GODIVA × LABUBU」コレクション。
「LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではの贅沢な味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせました。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめます」と同社はアピールしている。
「GODIVA × LABUBU」コレクション左：GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート 右：GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム
「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」は、チョコレートを贅沢に使用したドリンクメニュー。オリジナルデザインのスリーブが付いている。
「なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げました」（同社）
「濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラスしました」と同社が紹介する「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」は、ドリンク同様、チョコレートとナッツの味の重なりが魅力。
オリジナルスリーブに加え、金属製のスプーンが付いてくる特別なメニューとなっている。
「GODIVA × LABUBU」コレクション チョコレートボックス
そのほかに、オリジナルパッケージのチョコレートボックスが5種類登場。
LABUBU型のチョコレートが入った「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」や、可愛らしい缶にチョコレートが詰まった「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」などが発売された。
LABUBUデザインのティーカップとスプーンがセットになったギフトボックスは、ゴールドカラーの箱に入ったプレゼントにもぴったりな商品だ。
2026年2月18日から順次発売の当コレクション。贅沢な美味しいチョコレートに可愛いパッケージが加わり、特別感が増すラインナップとなっている。
「GODIVA × LABUBU」コレクション商品一覧
■GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート レギュラーサイズ 税込870円/ラージサイズ 税込980円/ホット 税込770円
※表示価格は消費税8％を含む価格（イートインの場合10％の消費税）
※全国のショコリキサー取扱店にて販売
■GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム（スプーン付き） レギュラーサイズ 1650円
※表示価格は消費税8％を含む価格（イートインの場合10％の消費税）
※全国のソフトクリーム取扱店にて販売
■GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス 税込3888円
ダークとミルクのGキューブ5粒とLABUBUデザインのパール缶
■GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶 税込4320円
LABUBU型のチョコレート2枚
※2026年3月上中旬から発売予定
■GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入 税込2808円
■GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入 税込2808円
■GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス 税込14300円
※オンラインショップ限定
※2026年3月上中旬から発売予定
販売期間：2026年2月18日〜順次発売 ※無くなり次第終了
販売場所：全国のゴディバショップ、「GODIVA cafe」、ゴディバ オンラインショップ（ショコリキサー、ソフトクリームは取扱店のみで販売）
オンラインショップ：https://www.godiva.co.jp/shop/