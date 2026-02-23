ゴディバ×ラブブが贈る至福のコレクション　チョコレートボックス、ドリンク、ソフトクリームが登場！

チョコレートブランド『GODIVA』からLABUBUとのコラボ商品が登場した。2026年2月18日から販売開始したのは、オリジナルパッケージのチョコレートボックス5種類とソフトクリーム、ドリンクが1種類ずつ。高級チョコレートと若者のトレンドという意外な組み合わせだが、いったいどんなコレクションなのか。

LABUBUデザインが施された限定メニュー

ベルギー王室御用達チョコレートブランドのGODIVAと、話題のキャラクターLABUBUがコラボした「GODIVA × LABUBU」コレクション。

「LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではの贅沢な味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせました。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめます」と同社はアピールしている。

「GODIVA × LABUBU」コレクション左：GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート 右：GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム

「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」は、チョコレートを贅沢に使用したドリンクメニュー。オリジナルデザインのスリーブが付いている。

「なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げました」（同社）

「濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラスしました」と同社が紹介する「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」は、ドリンク同様、チョコレートとナッツの味の重なりが魅力。

オリジナルスリーブに加え、金属製のスプーンが付いてくる特別なメニューとなっている。

「GODIVA × LABUBU」コレクション チョコレートボックス

そのほかに、オリジナルパッケージのチョコレートボックスが5種類登場。

LABUBU型のチョコレートが入った「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」や、可愛らしい缶にチョコレートが詰まった「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」などが発売された。

LABUBUデザインのティーカップとスプーンがセットになったギフトボックスは、ゴールドカラーの箱に入ったプレゼントにもぴったりな商品だ。

2026年2月18日から順次発売の当コレクション。贅沢な美味しいチョコレートに可愛いパッケージが加わり、特別感が増すラインナップとなっている。

「GODIVA × LABUBU」コレクション商品一覧

■GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート レギュラーサイズ 税込870円/ラージサイズ 税込980円/ホット 税込770円

※表示価格は消費税8％を含む価格（イートインの場合10％の消費税）

※全国のショコリキサー取扱店にて販売

■GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム（スプーン付き） レギュラーサイズ 1650円

※表示価格は消費税8％を含む価格（イートインの場合10％の消費税）

※全国のソフトクリーム取扱店にて販売

■GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス 税込3888円

ダークとミルクのGキューブ5粒とLABUBUデザインのパール缶

■GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶 税込4320円

LABUBU型のチョコレート2枚

※2026年3月上中旬から発売予定

■GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入 税込2808円

■GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入 税込2808円

■GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス 税込14300円

※オンラインショップ限定

※2026年3月上中旬から発売予定

販売期間：2026年2月18日〜順次発売 ※無くなり次第終了

販売場所：全国のゴディバショップ、「GODIVA cafe」、ゴディバ オンラインショップ（ショコリキサー、ソフトクリームは取扱店のみで販売）

オンラインショップ：https://www.godiva.co.jp/shop/

