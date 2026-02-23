トヨタ斬新「“7人乗り”プリウス」最高すぎて“反響殺到”！

2023年に登場した5代目トヨタ「プリウス」は、スーパーカーのようなスタイリングと走りで世界を驚かせました。

しかしその一方で、ある層のユーザーたちが頭を抱えています。

それは、かつて販売されていた派生モデル「プリウスα（アルファ）」のオーナーたちです。

2011年5月から2021年3月まで販売されたプリウスαは、3代目プリウスをベースにボディサイズを拡大し、ステーションワゴンの使い勝手と、「3列シート7人乗り」の多人数乗車能力（一部グレード）を融合させたモデルでした。

生産終了から時間が経過した今、このクルマの「代わりがいない」という事実が、中古車市場での人気高騰やSNSでの再評価に繋がっています。

プリウスαの最大の特徴は、プリウス譲りの低燃費性能を持ちながら、ミニバンに匹敵する実用性を備えていた点です。

全長4615mm×全幅1775mm×全高1575mmのボディは、ベース車より一回り大きく、特にホイールベースの延長と高いルーフラインにより、広大な室内空間を実現していました。

ヒップポイントは高めに設定されており、立った姿勢からスッと乗り込める乗降性の良さも魅力的。

そして何より、リチウムイオン電池をセンターコンソール内に収めることで実現した“7人乗り”仕様は、普段はワゴンとして、いざという時はミニバンとして使える、極めて稀有な存在でした。

この奇跡的なパッケージングに対し、ネット上ではオーナーからの熱烈なラブコールと、切実な声が入り混じっています。

「燃費も良くて荷物も積める。本当に傑作モデルだったと思う」「ベースのプリウスより天井が高くて広々」「一度この快適さを知ると、もう他のクルマに乗れない」といった称賛の声に加え、「プリウスαの次に買い替えるクルマが本当に無くて困る…」「カローラツーリングだと少し狭いし、ノアだと大きすぎるよね」「トヨタさん！お願いだから後継車を出してください！」といったコメントも散見されます。

現在、トヨタのラインナップには「カローラツーリング」などのワゴンや、「シエンタ」「ノア／ヴォクシー」といったミニバンが存在します。

しかし、プリウスαが備えていた「セダンライクな運転感覚」「圧倒的な低燃費」「多くの立体駐車場に入る全高」「いざという時の7人乗り」という要素をすべて満たすクルマはありません。

現行プリウスが空力とデザインコンシャスな方向に振ったこともあり、ファミリーユースを重視する層からは「新型プリウスのデザインでαが出たら絶対に売れる！」「クラウンのようにプリウスもシリーズ展開してワゴン仕様を出してほしい」という具体的な提案も上がっています。

SUV全盛の今だからこそ輝く、低全高・多人数乗車ハイブリッド。

プリウスαは、失って初めてその偉大さに気づかされる、日本の家族にとっての「最適解」だったのかもしれません。