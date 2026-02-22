【義母が絶縁されるまで】受け入れよう…「探さない！」今日も届く孫の写真＜第27話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第27話 私にできること
【編集部コメント】
ひとまずカツコさんは改心？ したかどうかは分かりません。人はそう簡単に変わることはできないのです。けれどもソウタくんに会わせてもらえないのはアスカさんのせいではないということは、よく分かったのではないでしょうか。写真だけでも見ることができる。それはシュンスケさんのせめてもの気配りで成り立っているものです。どうかこの先、シュンスケさんがカツコさんに怯えることのない平穏な生活ができるようになりますように……そう祈りたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
