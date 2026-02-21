¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¶ìÇº¡Ö³Ú²°¤Ï¶ù¤¬Äê°ÌÃÖ¡£ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¡×²þÁ±¤¹¤ë¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡¡ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¸½Âå¿Í¤ÏÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê·Ý¿Í¡É¤¬Æ±¶È¼Ô¤È°û¤ß²ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡°ÊÁ°¤è¤ê¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ç¡¢¤³¤¸¤é¤»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âÄ¾¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê·Ý¿Í¡É¤ÈÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê·Ý¿Í
¡¡·ÝÎò3Ç¯¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢¤Ë¤ï¤Î¤â¤â¤«¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Í§Ã£¤â·ë¹½¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¡Ö³Ú²°¤Ç¤â¶ù¤¬Äê°ÌÃÖ¡£ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡£ÊÉ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¦¤ï¤Ù¤ÎÌÀ¤ë¤¤¡¢ºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¥¦¥½¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤âÂçÊÑ¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ë¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤ò¡ØÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤Í§Ã£¤À¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Èºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¡É¤Ë¤è¤ë¥¦¥½¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢´ü´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡£
¢£¡ÖÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤ÎÄêµÁ¤À¤¬¡¢²¿ºÐ¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¡×
¡¡²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎËÙÅÄ½¨¸ã¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢ËÉ¸æËÜÇ½¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢±£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡£¤¿¤À»þ´Ö¤¬¤¿¤Á¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤ä¡¢ÂçÀª¤Î¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹»þ¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¡É¤ÎÄêµÁ¤À¤¬¡¢²¿ºÐ¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ë¤ï¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡Øµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ËÙÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÀÎ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤À¤±¤Ç¸òºÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í¤«¤é¡Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¼´¤¬Â¾¿Í¤Ë°Ü¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¢£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò²þÁ±¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡ËÙÅÄ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Îä¤¿¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¡¢°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¤³¤ì¤¬»ä¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤òµö¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤À¡£¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï²ñ¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤»¤ë¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¡£
¡¡µ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢¡ÈµÁÌ³¤Î¼«Ê¬¡É¤È¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¡É¡¢¡È¸½¼Â¤Î¼«Ê¬¡É¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¿´¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢ÊÒÊý¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë