¥³ー¥Òー¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¡ªÌµÌ£Ìµ½¤Î¡ÖMCT¥ª¥¤¥ë¡×¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡Ú¥«¥é¥À¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë °ìÀ¸Áé¤»ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤½¬´·¡Û
¡ÚÁé¤»¤Ê¤¤NG½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¡Û¾å¼ê¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÍÈ¤²Êª¤ò²æËý¤¹¤ë
¡¡ÅâÍÈ¤²¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¡£¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÍÈ¤²Êª¤ÎÍ¶ÏÇ¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÍÈ¤²Êª¤ÎÂ¿¤¯¤ÏNG30¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»é¼Á¡ÊÃæ¤Ë¤Ï¹âÅü¼Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡Ë¤Ç¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¤Ê¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´í¸±¡£
¡¡¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª3ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢OFF¤ÎÆü¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ON¤ÎÆü¤ËÍÈ¤²Êª¤¬ÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½È´¤±Æ»¤Ø¤É¤¦¤¾¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤À²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¾Æâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£ÍÈ¤²Êª¡Ê»é¼Á¡Ë¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÂÎ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ÂÎ¤Ï¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦²÷´¶Êª¼Á¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ï»é¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ïÌÀ¤«¤·¡£
¡¡»ä¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÌëÃæ¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ÏMCT¥ª¥¤¥ë¤ä¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¤Ê¤É¡¢»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Å¤é¤¤Ìý¤ò¡¢¥Ùー¥¹¿©¤ä°û¤ßÊª¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÝ¤ì¤ÐÂÎ¤ÏÂç´î¤Ó¡ªÍÈ¤²ÊªÍßµá¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐMCT¥ª¥¤¥ë¤ò¥³ー¥Òー¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¤òÇ¼Æ¦¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¡£¤Û¤ÜÌ£¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËOFF¤ÎÆü¤ËÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¤¼¤ÒÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¡£ÍÈ¤²¤¿Ìý»é¤Î»À²½¤Ï¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¡£»À²½¤·¤¿Ìý¤ÏÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÍÈ¤²Êª¤òÍß¤·¤¿¤é¡ÖMCT¥ª¥¤¥ë¡×
MCT¥ª¥¤¥ë¤Ã¤Æ¡©
¡¡Ãæº¿»éËÃ»À100¡ó¤ÎÌý¤Î¤³¤È¤òMCT¡ÊMedium Chain Triglyceride¡Ë¤È¸À¤¦¡£Ãæº¿»éËÃ»À¤Ï¾Ã²½µÛ¼ý¤¬¤è¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»é¼Á¤Ç¡¢ÊìÆý¤äµíÆý¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ñー¥à¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃæº¿»éËÃ»À¤À¤±¤òÀºÀ½¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤¬¡ÖMCT ¥ª¥¤¥ë¡×¡£
MCT¥ª¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ¹¡Ú£± »éËÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Û
Ê¬»Ò¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»éËÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ú£² °ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡Û
¤â¤È¤â¤ÈÊìÆý¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ú£³ Ì£¤â¤Ê¤¯½¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡Û
ÌµÌ£Ìµ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Á¤â¤Î¤ä°û¤ßÊª¤Ë¼ê·Ú¤Ë²Ã¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¡£
MCT¥ª¥¤¥ë¤ÎÀÝ¤êÊý
¥¹¥×ー¥ó1ÇÕ¤ò
¡Ú¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ëº®¤¼¤ë¡ÛÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤âÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥³ー¥Òー¤Ëº®¤¼¤ë¡Û»éËÃÇ³¾Æ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¥³ー¥Òー¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¡£
¡Ú½Á¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤ë¡ÛÌ£Á¹½Á¤ä¥¹ー¥×¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤Ê¤¬¤é¡£
¡À¥«¥í¥êー¤Ï¹â¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ì¤¹¤®Ãí°Õ¡ª¡¿
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
ÍÈ¤²Êª¤ÏOFF¤ÎÆü¤Ë³Ú¤·¤à¤«ÂÎ¤¬Íß¤·¤Æ¤¤¤ë»é¼Á¤òËþ¤¿¤¹¡£
