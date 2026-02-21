¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢·»¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¿¤Ã¤¿¡È4Ê¸»ú¡É¤Ç²óÅú¤·¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡©¡×
ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¤¬¡¢·»¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÍ£°ì¡È·ù¤Ê¤È¤³¤í¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·»¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡È¤¿¤Ã¤¿4Ê¸»ú¡É¤Ç²óÅú¤·¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤¬ÅÐ¾ì¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢MC¤Î¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Ë·»¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È²óÅú¡£»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤Ï¾ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢·»¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
ÁêÃÌ¤Ï¤¿¤±¤¦¤Á¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢·»¡¦ÎÃ¿¿¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë100ÅÀ¤Î²óÅú¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£MC¿Ø¤Ï¸·¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤·»¤Î¡È·ù¤Ê¤È¤³¤í¡É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤È¤¿¤Ã¤¿4Ê¸»ú¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×¤ÈÀ£»ß¤á¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹Æ°ºî¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë°ðÅÄ¤Ï¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡©¡×¤ÈÇú¾Ð¡£°ìÊý¤ÇÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò6¡Á7Ç¯ÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤Î¤Ú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¿´¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¢¤ê¤Ç¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£