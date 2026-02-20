SEVENTEENドギョム、幼少期ショット大量放出「すでに完成してる」「面影ある」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/20】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム）が2月18日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳KPOPイケメン「すでに完成してる」幼少期ショット
同日29歳の誕生日を迎えたドギョムは、自身の幼少期の写真を複数枚投稿。ネイビーのトップスにロングパンツを合わせたスタイルでカメラを見つめるあどけない姿や両手を上げて微笑む子どもらしい姿が収められた写真を披露した。また、苺のケーキや韓国料理が並ぶ写真なども載せている。
この投稿は「すでに完成してる」「面影ある」「天使すぎる」「小さい頃からイケメン」「癒やしでしかない」「無邪気で可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳KPOPイケメン「すでに完成してる」幼少期ショット
◆ドギョム、幼少期ショット披露
同日29歳の誕生日を迎えたドギョムは、自身の幼少期の写真を複数枚投稿。ネイビーのトップスにロングパンツを合わせたスタイルでカメラを見つめるあどけない姿や両手を上げて微笑む子どもらしい姿が収められた写真を披露した。また、苺のケーキや韓国料理が並ぶ写真なども載せている。
◆ドギョムの投稿に「小さい頃からイケメン」と反響
この投稿は「すでに完成してる」「面影ある」「天使すぎる」「小さい頃からイケメン」「癒やしでしかない」「無邪気で可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】