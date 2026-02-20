この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が「簡単に9,000円？！dポイント10%増量やJCB5,555万円山分けなど知らないと損するお得情報まとめ」と題した動画を公開した。動画では、3月が決算月である企業が多く、広告費などの予算を使い切るために「めちゃくちゃ皆さんにばら撒いてくれている」として、いま参加すべきお得なキャンペーン情報を一挙に紹介した。

まず「今まででぶっちぎりで1位」と強く推奨したのが、不動産クラウドファンディング「CAMEL」のキャンペーンだ。新規の投資家登録完了で4,000円分、さらに問い合わせフォーム等から「NISA・iDecoキャンペーン」とメッセージを送るだけで5,000円分、合計9,000円分のデジタルギフトが貰えるという。「投資をしなくてもメッセージを送信するだけで貰えちゃう」という破格の条件だが、早期終了の可能性が高いため早めの参加を促した。

決済関連では、4月末まで開催中の「Visa割」と、3月中旬まで開催の「JCBタッチ決済5,555万円山分け」を比較解説。Visa割は1回1,000円以上のタッチ決済で抽選が行われるのに対し、JCBは1日500円以上の利用で山分けの権利が得られる。おにまる氏は「Visa割をメインにしつつ、1,000円未満の決済はJCBで」といった使い分けを提案した。

また、ポイ活ユーザー恒例の「dポイント10%増量キャンペーン」の開催も決定。各ポイントサイトから「PeX」や「ドットマネー」を経由してdポイントへ交換することで増量対象となる「王道ルート」を解説し、事前のエントリーを推奨した。

このほか動画では、Amazon新生活セールに合わせたdポイント抽選やau PAYの最大30%還元キャンペーン、住信SBIネット銀行の口座開設キャンペーンなども紹介された。おにまる氏は、これら多数の情報を「3連休中にチェックしてほしい」と締めくくり、概要欄のリンク活用を呼びかけた。

YouTubeの動画内容

00:28

不動産クラウドファンディングのお得なキャンペーン
03:13

Visa割とJCBタッチ決済キャンペーンの活用法
07:19

dポイント10%増量キャンペーンの解説
11:46

イオンPay・WAON・ICOCAのチャージキャンペーン
16:53

Amazon新生活セールと関連キャンペーン

