実家の片付けを「やらなきゃ」と思いながら、なかなか進められない。そんな悩みを抱える人は少なくありません。フルタイムで働きながら2人の子どもを育てるよしいさん（アラフォー・整理収納アドバイザー）もそのひとりでした。ここでは両親の引っ越しをきっかけに、8年間放置していた自分の部屋を片付けた体験談を紹介します。

いつかは実家を片付けなければならない

実家の片付けに向き合うことになったのは、両親が70代になり、住まいを見直すことになったからでした。立地の問題もあり、40年以上住んだ一軒家を引き払って引っ越すことに。

【写真】思い出フォトは「100均のクリアケース」に収まる分だけ

家の中には、数十年ため込まれたものが大量にありました。両親に呼ばれて帰省し、片付けを手伝うことになりましたが、あまりの多さに気が遠くなったのを覚えています。

片付ける順番を考えたとき、まずはひとりで「捨てる・捨てない」を決められる、自室から進めることにしました。

実家の子ども部屋にあるものを手放すルール4つ

社会人になって実家を出てから、私の部屋は8年間ほぼ手つかずの状態。押し入れや棚に押し込まれていたのは、30年分の「とりあえず残してきたもの」でした。見れば思い出すけれど、普段の生活では忘れていたものばかり。忘れていたものをこれ以上手元に置くのはもったいないと感じ、手放し方のルールを決めました。

●1：写真は年ごとに2〜3枚だけ残す

小学生から大学生までの写真は、アルバム20冊分を超えていました。そこからその年のベストショットを2〜3枚厳選。100均のクリアケースに収まる分量にして自宅に持ち帰りました。プリクラ帳も一緒に入れて、わが家の思い出ボックスに保管しています。

●2：手紙は読み返さずに手放す

手紙は読むと時間もかかるし、感情も引っ張られます。学生時代の回し書きの手紙や、幼稚園時代からの年賀状など、200通以上を処分しました。読み返すと絶対に捨てられません。

●3：過去のがんばりは潔く手放す

小学生の頃の赤ペン先生の答案や、大学受験の参考書やプリント類も全部とっておいた私。でも当時がんばった延長戦上に今があると考え、すべて処分しました。過去のがんばりをもので証明する必要はないと思っています。

●4：服は「今着たいか」を問いかける

「まだ生地はヨレていない」「産後、体型が戻った！」など、服は着られるかどうかで判断しがち。そこで、20歳の頃に愛用していた服を、今の自分が本当に着たいかを考えました。デザインや流行、そのときの気分も違いますよね。自宅に持ち帰るほど本当に着たい服かを心の内に問いかけたら、数枚しか残りませんでした。

30年分のものと向き合うのは、気力も体力も使います。一気にやろうとはせず、帰省するたびに少しずつ進めたら、結果的に1年ほどかかりました。「実家を物置代わりにしない」と決めたのもこのときです。

ものを手放しても、思い出は消えない

片付けを進めて感じたのは、ものを手放しても、思い出や過去の自分が消えるわけではない、ということでした。むしろ必要な分だけを残したことで、気持ちが軽くなったのです。実家の片付けは、最初から親のものに向き合わなくてもいいと思います。完璧を目指さず、まずは自分ができるところから。

8年間時が止まっていた自室を整理したことで、実家の片付け全体も少しずつ進みだしました。「やらなきゃ」と思っておっくうになっている人は、帰省ついでに小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。