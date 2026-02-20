キンプリ永瀬廉、母親の年齢告白「初めて知った」「さらっと公表してびっくり」ファン驚き
【モデルプレス＝2026/02/20】King ＆ Princeの永瀬廉が、19日放送のテレビ東京の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）に出演。母親の年齢を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】キンプリ永瀬、美人女優と3度のキス
この日のゲストは宝塚歌劇団OGの紅ゆずると天寿光希。紅の“人生の推しソング”として、歌手の宇多田ヒカルの「First Love」を紹介した。紅は「ほぼ（宇多田と）同世代なんですけど」と明かしつつ、永瀬に「世代ではないでしょ？」と質問。永瀬は「世代ではないですけど、お母さんとかが結構好きで車の中で聴いてたりとかして何曲か知っている感じですね」と明かしていた。
これを受け、紅が「ちなみにお母さんはおいくつですか？」と聞くと永瀬は「52歳」と返答。すると紅と天寿はしばらく無言で見つめ合い「コメントに困ること聞かないの！」と笑いながら言っていた。
視聴者からは「初めて知った！」「さらっと公表してびっくり」「絶対綺麗なんだろうな」「年齢即答できるのすごい」といった声がSNS上で上がっていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
