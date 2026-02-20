この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「居場所とは国籍じゃない」当初は帰国予定だった東大博士課程の韓国人が日本に住み続ける理由

自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で、東大博士課程に在籍するパクくん氏が「【本音】日本には4年だけ住む予定だったのに、もう韓国に帰れなくなった3つの理由」と題した動画を公開。当初は母国である韓国へ帰るつもりだったが、日本での生活を通じて心境が変化し、日本に住み続けることを選んだ背景を語った。



動画の冒頭でパクくん氏は、多くの韓国人留学生が学業を終えると帰国する事実を挙げ、自身も「学位を取って帰る」つもりで来日したと明かした。九州大学への入学当初は、都会のソウル出身ということもあり、友人関係や環境に馴染めず「退屈だった」と振り返る。卒業後は韓国の財閥系企業で研究職に就く未来を思い描き、留学生活の終わりを「カウントダウン」していたという。しかし、卒業が近づくにつれ「本当に帰りたいのかな」と自問するようになり、韓国に帰る自分を想像しても心が動かないことに気づいたと述べた。



日本に残り続けると決めた理由の一つ目として、パクくん氏は「日本文化が面白かった」ことを挙げる。観光名所ではない日常に溢れる小さな「なぜ？」を発見することに興奮したといい、職人文化やオタク精神に代表される「好きだから突き詰める」姿勢や、「人に迷惑をかけない」という価値観が社会全体で共有されている点に、短期滞在では見えない「文化の厚み」を感じたと語った。



二つ目の理由は「日本に馴染んでしまった」ことだという。9年間の生活の中で、日本の穏やかな時間の流れや、踏み込みすぎない絶妙な人間関係の距離感が体に染みつき、居場所とは国籍やパスポートではなく「自分の呼吸が無理なく続けられる場所」だと感じるようになったと説明した。



そして三つ目の理由として「日本で成し遂げたいことがある」と語る。韓国人でありながら日本にいるという自身の立ち位置が「違いがそのまま価値になる」瞬間を何度も経験したという。K-POPアイドルの現場通訳や、日本アーティストの韓国進出における契約交渉など、自身の背景があったからこそ舞い込んできた仕事を通じ、「自分だけの世界線」を歩んでいる実感があると述べた。



最後にパクくん氏は、自身の経験はあくまで一例としながらも「決まっている正解なんてない」と強調。環境を変える一歩を踏み出すことで新たな道が拓ける可能性を示唆し、動画を締めくくった。