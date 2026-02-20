¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬½Ð±é¼Âà¤â¹Í¤¨¤¿ÏÃÂêºî¤È¤Ï¡©ÁÔÀä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÎ¢ÏÃ¤¬Ç»¸ü¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ã½é¼ª³Ø¡ä
²ÆÈÁ¤È¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(2025Ç¯)¤ÇÄâ¼ç´ØÇò¥¥ã¥é¡¦¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡¢2·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÎÓ½¤¤òÊ¹¤Ìò¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ºÃÀÞ¤ä¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤ó¤ÀNetflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÌòºî¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ï"ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿"
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Ç±é¤¸¤¿"¾¡ÃË"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÆâ¤¬¡Öº£¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ËÁ´ÎÏ¤ÊÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¾¡ÃË¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤¬º£¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤·¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯ÃÝÆâ²È¤Î"¥ê¥¢¥ë¾¡ÃË"¤³¤ÈÀµ¹¨¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö(¾¡ÃË¤È)Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ÈÈó¾ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃÝÆâ¤Î¡Ö(Éã¤â)ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢ÇÐÍ¥¤ò¡×¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÝÆâ²È¤Î°Õ³°¤Ê·ÏÉè¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë...¡£
ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤â¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Á½ÁÄÉã¤Ï±Ç²è¤ÎÀ½ºî¡¦ÇÛµë¤Ë·È¤ï¤ëÆü³è¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¼«¿È¤âÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ÏÉè¤ËÎÓ½¤¤¬¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÓ¹¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤â¡Ö±éµ»¤È¤«±ÇÁü¤Ë·È¤ï¤ë±¿Ì¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßð÷¤¤¤¿¡£
¢£2457¿Í¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡Ö"ÀäÂÐ¤Ë³Í¤ì¤ë"¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤êÁ°¤Ë¤ÏºÃÀÞ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºßÀÒ¤·¤¿3Ç¯´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÝÆâ¼«¿È¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç1ÅÙ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶þ¿«¤È¡¢ºÃÀÞ´¶¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ömina¡×½é¤ÎÃËÀÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£ÃÝÆâ¤Ï2457¿Í¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç(¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò)³Í¤é¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö"ÀäÂÐ¤Ë³Í¤ì¤ë"¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³Í¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£"²¸¿Í"ÅâÂô¼÷ÌÀ¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖËÍ¤Î¤ª¼Çµï¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢Áá¤¯¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âºÂÄ¹¤Î¿´¹½¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿"²¸¿Í"¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖTHE LAST COP/¥é¥¹¥È¥³¥Ã¥×¡×(2015Ç¯)¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¡£
Æ±ºî¤Î¼ýÏ¿´ü´ÖÃæ¡¢ÅâÂô¤Ï¿©»ö¤ÎÀÊ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀß¤±¡¢¤Þ¤À¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤Ëµ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç´Ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤ª¼Çµï¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅâÂô¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ"²¸»Õ"¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ç±éºî¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆVTR½Ð±é¤·¤¿Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¡Ö(¶¦±é¤·¤¿¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Ç)ºÂÄ¹¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯²ñ¤òÄê´üÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¡×¤È²¸»Õ¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Âà¤â¹Í¤¨¤¿¼ç±éºî¡Ö10DANCE¡×¤ÎÁÔÀäÎ¢ÏÃ
Ä¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡ÖÎ¦²¦¡×¤Ç¤Ï11Ô¸ºÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÌòºî¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÃÝÆâ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç±éºî¡Ö10DANCE¡×¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢2¿Í¤Ç¤½¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®ÌéÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡£¥×¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«³Ø¤·¡¢¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¥À¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¡Ö(½Ð±é¤ò)¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÏVFX¤Ç¥×¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´é¤À¤±¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆºîÉÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢VFX¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ä®ÅÄ¤¬¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦ÁÔÀä¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ...¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºîÉÊ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤â¡Ö¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤«¶²ÉÝ¤¬³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É...ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ý¤í¤ê¡£½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÇØ·Ê¤ËÁêÅö¤Ê¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê³Ð¸ç¤È·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ÎËö¡¢CG¤ËÍê¤é¤º´°À®¤µ¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ÇÛ¿®ÍâÆü¤ÎNetflix»ëÄ°²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç¤â£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¢£ÌÜÉ¸¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡©¾Íè¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×
ÃÝÆâ¤Ï¸½ºß¡¢4·î4Æü(ÅÚ)³«Ëë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¼ç±é¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤È¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÇÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤Æ"Èô¤Ö"¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤È¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤òº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë»Ñ¤â¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³¤³°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¡ËÀ½ºîÈñ²¿É´²¯¤È¤«¤ÎÀ¤³¦¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢»ê¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£½ª»ÏÁ°¸þ¤¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ÃÝÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¤À¤«¤éÃÝÆâÎÃ¿¿¤¯¤óÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö10DANCE¡×¤ÎÁÔÀäÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø10DANCE¡Ù¸«¤¿¤±¤É¥À¥ó¥¹ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡ÖÎ¢ÏÃ¤¬Ç»¸ü¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤´¶ÁÛ¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉã¡¦Àµ¹¨¤µ¤ó¤È¤ÎÇú¾Ð¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡ÖÎ¦²¦¡×¤Ç¤Î11Ô¸ºÎÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿À¨¤Þ¤¸¤¤Ìòºî¤êÈëÏÃ¡¢¡Ö10DANCE¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤ÎÃÝÆâ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î"»ö·ï"¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤ ÃÝÆâÎÃ¿¿ÊÔ¡ä¤ÏTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×2026Ç¯2·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
ÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç
ÃÝÆâÎÃ¿¿ ÊÔ¡ª
-----------------------------------------
¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤ÏMBS/TBS·Ï¤ÇËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡£