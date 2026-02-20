【ディズニー】「ミニーマウスの日」にちなんだ新コレクションが2月27日より順次発売今年のコンセプトはアイドル姿のミニー
【MINNIE DAY 2026】 2月27日～ 順次発売予定 価格：500円～
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ミニーをコンセプトにした新コレクション「MINNIE DAY 2026」を、ディズニーストア店舗で2月27日より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月24日より順次発売する。価格は「シークレットミニうちわ」が500円など。
ディズニーストアから、「ミニーの日」（3月2日 ※ミ「3」ニー「2」の語呂合わせ）を記念した新コレクション「MINNIE DAY 2026」が登場。今年のコンセプトはアイドル姿のミニーで、ピンクとミントのリボンモチーフをアクセントにした、キュートなアイテムが展開される。
ぬいぐるみキーチェーンには、ミニーに加え、ミニーを全力で応援するミッキーマウスも登場。そのほか、Tシャツやトートバッグなどのファッションアイテムをはじめ、ポーチやミラーといった雑貨がラインナップされる。
「MINNIE DAY 2026」特集ページ【ラインナップ（一部）】
ぬいぐるみキーチェーン 2,800円
ミラー 1,100円
うちわケース 3,000円
ペンライト 3,300円
シークレットミニうちわ各500円
