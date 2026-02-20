【MINNIE DAY 2026】 2月27日～ 順次発売予定 価格：500円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ミニーをコンセプトにした新コレクション「MINNIE DAY 2026」を、ディズニーストア店舗で2月27日より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月24日より順次発売する。価格は「シークレットミニうちわ」が500円など。

ディズニーストアから、「ミニーの日」（3月2日 ※ミ「3」ニー「2」の語呂合わせ）を記念した新コレクション「MINNIE DAY 2026」が登場。今年のコンセプトはアイドル姿のミニーで、ピンクとミントのリボンモチーフをアクセントにした、キュートなアイテムが展開される。

ぬいぐるみキーチェーンには、ミニーに加え、ミニーを全力で応援するミッキーマウスも登場。そのほか、Tシャツやトートバッグなどのファッションアイテムをはじめ、ポーチやミラーといった雑貨がラインナップされる。

□「MINNIE DAY 2026」特集ページ

【ラインナップ（一部）】

ぬいぐるみキーチェーン 2,800円

ミラー 1,100円

うちわケース 3,000円

ペンライト 3,300円

シークレットミニうちわ各500円

(C) Disney