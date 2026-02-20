この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ついにiPhoneでも解禁、楽天Edyから楽天キャッシュへの交換で実現する「最大3.6%還元」の最強チャージルート

YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【最新チャージルート】iPhoneユーザーでも楽天Edy→楽天キャッシュ交換可能に！」と題した動画を公開した。



動画では、これまでAndroid端末に限定されていた「楽天Edyから楽天キャッシュへの残高交換」が、楽天ペイアプリのアップデートによりiPhoneでも利用可能になったことを報告。これに伴い、iPhoneユーザーも活用できるようになった最新のチャージルートと、改悪が続くクレジットカード事情に対応した「おすすめのカード」について解説が行われた。



「ついにiPhoneユーザーでも楽天Edyから楽天キャッシュに残高を交換することができるようになりました」と、動画冒頭でこの変更の重要性が語られた。楽天キャッシュはショッピングだけでなく、税金や公共料金の請求書払い、楽天証券での投資にも利用できるため、このルートの開通は「非常に強力」であるという。



動画内では、この変更を受けた具体的な「5つのチャージルート」が紹介された。

まずJAL Payを起点とするルートでは、クレジットカードからJAL Pay、ANA Pay、楽天Edyを経由して楽天キャッシュにチャージすることで、合計最大3.6%の還元が可能になると試算されている。

また、ファミペイルートについても言及があり、「1と5と0の付く日」にファミリーマートでPOSAカードを購入することで還元率を高める手法を紹介。バニラVisaギフトカードを購入し、モバイルSuicaへチャージすることで「実質3%以上の還元率」を実現できるとした。



さらに、2026年6月以降のPayPayカードによるプリペイドチャージがポイント付与対象外になる等の「改悪」ニュースにも触れつつ、意外な抜け道として「Revolutルート」を挙げた。三井住友カードやPayPayカードなど、他ではポイントが付かないカードでも「なぜかRevolutだけはポイント付与対象外の一覧に乗っていない」とし、現時点での貴重な選択肢であると解説している。



動画は、各ルートに適したクレジットカードを保有することが、効率よくポイントを獲得するための鍵であると結論付けている。