生仕立てドーナッツ専門店「ミルクドドレイク」品川天王洲アイル店がリニューアル
MILK DO dore ikuは2月20日、長沼あいすとフランチャイズ契約を締結し、「北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク)品川天王洲アイル店」をリニューアルオープンする。
店舗限定ドーナッツ
同店は、「ミルクドドレイク」としては全国34店舗となる。提供する「仕立てドーナッツ」は、北海道産の生乳や小麦粉にこだわり、十勝産小麦と低温殺菌牛乳を使用したとろけるような口溶けが特徴。
同店限定商品として濃厚な「プリンブリュレ」(380円)を販売する。北海道産の生クリームに、北海道産の牛乳を使用したカスタードクリームとソルティーなキャラメルシロップをブレンドし、濃厚なプリン味を再現した。
春以降は、人気の長沼あいすブランド「あいすの家とエトセトラ」のソフトクリームも提供する予定。
「あいすの家とエトセトラ」のソフトクリーム
