M300 128GB

ミックスウェーブは、HiBy DigitalブランドよりDAP「M300」の内蔵ストレージアップグレード版「M300 128GB」を2月27日より発売する。カラーはブラック、シルバー、ブルー。価格はオープンで、市場想定価格は34,000円前後。

M300のメモリ3GB、ストレージ容量32GBから、メモリ4GB、ストレージ容量128GBに大幅にアップグレードした。microSDカードスロットも備え、最大2TBまでのmicroSDカードに対応する。

出力は3.5mmステレオミニを装備。Bluetooth 5.0準拠で、SBC、AAC、aptX、LDACに対応し、ワイヤレスでも高音質で再生できる。専用アプリ「HiBy Link」と接続することで、スマホやタブレットからDAPを操作することもできる。Wi-Fiは2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応する。

DACチップはシーラス・ロジック製「CS43131」。DSD256のネイティブデコードに対応するほか、最大768kHz/32bitのPCMの再生に対応する。

本体にスピーカーやマイクを搭載しているのも特徴。高音質マイクをデュアルで内蔵し、ブロードキャスト品質で 360 度全方向の音をピックアップできる。

本体には、ショートカットを割り当てられるファンクションボタンも装備。ワンタッチ録音やボタンロック、 スピーカーミュートなどが割り当てられる。

OSはAndroid 13ベースのカスタムOS。SoCはSnapdragon 665で、ゲームも快適に動作するとしている。

ディスプレイ部は、解像度1,280×640ドットの4型で、IPS方式を採用。ミュージックビデオ、映画、SNS動画などを滑らかに再生できるほか、178度の視野角で、どの方向からでも映像が楽しめる。

本体は、CNC削り出しのアルミニウム筐体に、ガラスパネルを装備。「堅牢でタフな筐体を実現した」とする。連続再生時間は最大約29時間。スタンバイ時間は15日間。外形寸法は113×58×13mm(縦×横×厚さ)。重量は136g。