¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤òÁ°¤ËÏª¥á¥Ç¥£¥¢ÉÔËþ¡Ö¿³È½ÃÄ¤¬ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ´ó¤ê¡×¡ÖË¸³²¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ç¡¢¿³È½ÃÄ¤¬ÉÔÀµ¤ÊºÎÅÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢£±£·ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¼ó°Ì¡¢£²°Ì¤ËºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢£´°Ì¤ËÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÆüËÜÀª¤¬Ìö¿Ê¡££³°Ì¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î¥Õ¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ÏÏÀÉ¾¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥óÂÐÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¡Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ°Ê³°¤ÎÌÌ¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼ç´ÑÅª¤ÊÈ½Äê¤¬Æþ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÉ¾È½¤È½êÂ°¤¹¤ë¹ñÆâÏ¢ÌÁ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ë¡££²£°£°£²Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç£²¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬Áè¤ï¤ì¤¿àÉ¹¾å¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëá¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÎÅÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²þÄû¤µ¤ì¡¢¿³ºº°÷¤ÎÅêÉ¼Áàºî¤Ï¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¸øÊ¿¤ÊÈ½Äê¤äàÆÃ¸¢á¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤ë±¢ËÅ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤È¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂç¤¤Êµ¿Ìä¤À¡£¤·¤«¤·²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤Èà¸¢ÎÏá¤ò»ý¤Ä°ìÉô¤Î¹ñ¤Ë¿³ºº¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÍµÊ¡¤ÊÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¤À¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ÎÎÏ¤Ï»ö¼Â¾å¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Áª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¹¾å¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤ËÍÍø¤ÊÉñÂæÎ¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Îº¹ÊÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¹ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤«¤éÄù¤á½Ð¤¹¤³¤È¤Î¶ò¤«¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¥í¥·¥¢¤«¤éÃæÎ©Áª¼ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÏÉÔÍø¤ÊºÛÄê¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿³È½ÃÄ¤¬ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ´ó¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ë¸³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²áµî£³²ó¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ò¤«¼Ô¤«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÈÌµ±ï¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤À¡×¤È¿³È½¤¿¤Á¤¬ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤ËÍÍø¤ÊºÎÅÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÏÉÔÍø¤ÊºÎÅÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£