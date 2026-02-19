◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本9−6中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。接戦の末、9―6で勝利し意地の2勝目を挙げた。日本は9試合を戦い2勝7敗で8位。思い描いた戦いはできなかったが、もがき苦しみながら初五輪を戦い抜いた。

金メダルを目標に乗り込んだミラノ・コルティナ五輪。だが、最後まで流れをつかむことができず8試合で1勝7敗。前日の英国戦後にスキップの吉村は、最終戦となる中国戦に向け「残り1試合、五輪では最後の試合になるので、自分たちのゲームができるように思い切り戦いたい」と声を絞り出した。

「準決勝、決勝を戦う気持ちで」悔いのない戦いを――。その思いを体現するかのように試合前のスキップ・吉村紗也香（34）、リード・近江谷杏菜（36）、サード・小野寺佳歩（34）、セカンド・小谷優奈（27）、リザーブ・小林未奈（23）の5人の表情は、大雪の影響で試合開始が遅れても明るかった。第1エンド（E）は中国がブラックエンドとし、第2エンドは日本が終始優勢に進め1点を取らせる形で終了。後攻となった日本は、第3エンドで吉村が微妙なタッチが要求される中でダブルテイクアウトをしっかりと決め逆転の2点を奪った。

勢いに乗った日本は第4エンドも先攻ながら先手先手で中国に苦しい状況をつくり続け、2点のスチールに成功。4―1とリードを3点に広げた。だが、第5エンドは3点を許す。4―4の同点で折り返した。

後攻スタートの日本。第6〜8エンドまで1点を取り合うしびれる展開となった。そして、6―6で迎えた第9エンド。ラストショットで先攻の吉村がナイスショットを見せたが、中国はその時点で日本に1点を献上する作戦に切り替え。どっちに転んでもおかしくない7―6。だが、最終第10エンドで見事にスチールを決め意地の2勝目をつかみ取った。連敗は5でストップ。2勝7敗の8位で五輪の戦いを終えた。

勝利の瞬間、小野寺が、近江谷が、小谷が涙。そして、一人一人と笑顔で熱い抱擁を交わした吉村の大きな瞳からも涙がこぼれた。インタビューエリアでも涙が止まらなかった吉村は「本当にオリンピックで金メダルっていう目標を掲げてここまでみんなで頑張って積み上げてきて…結果として残せなかったのは本当に悔しいですけれども、本当にこの舞台でみんなと戦えて本当に幸せな時間だったなって思います」と声を震わせながら、言葉を絞り出した。

10チーム総当たりで4位までが準決勝へ進む1次Lで、日本は初戦からスウェーデン、デンマークに連敗。第3戦で世界ランク1位のスイスに7―5で逆転勝ちしたが、その後も米国、韓国、カナダに敗れた。17日に対戦したイタリアに敗れて6敗目を喫し、1次L敗退が決まっていた。18日には英国と対戦。3−9で敗れ5連敗となった。