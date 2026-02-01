【推死事-OSHIGOTO-】 2月20日配信開始

forcsは、出版レーベル「コミックゲンま！」のオリジナルコミック「推死事-OSHIGOTO-」を2月20日より各電子書籍ストアにて配信開始する。

本作はニコン氏によるロードサスペンス。最期の一枚を撮って死ぬつもりだったフリーカメラマン・影島が、闇バイトの現場で監禁された少女を救い、世界を敵に回しながら逃亡を図る。

【あらすじ】

最期の一枚を撮って死ぬつもりだったフリーカメラマン・影島は、闇バイトの現場で監禁された少女と出会う。

血に染まった部屋、震える声。

その光景は、かつて守れなかった妹の記憶を呼び覚ました。

衝動のまま少女を救い、影島は殺人を犯す。シャッターを切った瞬間、彼の人生は完全に壊れた。

闇バイト組織、警察、そして少女の本当の兄が容赦なく追い詰めてくる。

守れなかった過去と、救ってしまった現在。

罪を背負った男と、居場所を失った少女が、世界を敵に回しながら走り続ける逃亡ロードサスペンス。