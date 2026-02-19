秒で終了!? NiziUのMAYA・MIIHI・MAKOが「英語カタカナ禁止ゲーム」に挑戦！
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、MAYA、MIIHI、MAKOの3人がリスナー生徒と「英語カタカナ禁止ゲーム」をおこないました。
――リスナー生徒と「英語カタカナ禁止ゲーム」
MAYA：学校にいて、一番心がおどる時間帯が休み時間だと思うんですけど、この授業では生徒のみんなが休み時間にどんな遊びをしているのかを徹底調査していきたいと思います！ 書き込みをMAKOちゃんお願いします！
MAKO：はい！
＜ラジオネーム・なぁちゃん 群馬県 16歳 女の子＞
私が休み時間にしている遊びは「英語カタカナ禁止ゲーム」です！ NiziU先生のコンテンツでみてやってみようってなりました。とても楽しくて大好きなゲームです！ いつかNiziU先生とお電話でできたら夢のようです！
MAYA：ということで、今日は実際になぁちゃんと逆電を繋いで「英語カタカナ禁止ゲーム」をやっていきたいと思います！ もしもし？
なぁちゃん：もしもし〜！
MAYA：NiziUのMAYAと
MAKO：MAKOと
MIIHI：MIIHIです！
なぁちゃん：群馬県 16歳 ラジオネーム・なぁちゃんです！
全員：なぁちゃん、よろしくお願いしまーす！
MAYA：今日は「いっしょにASOBO！」の授業で、「英語カタカナ禁止ゲーム」を私たちと一緒にやりたいって送ってくれたんですけど、このゲームはよくやるの？
なぁちゃん：割とやります！
MAYA：友達の中で、強めですか？
なぁちゃん：一応友達の中では勝つことはあるんですけど、今日は緊張しちゃって（笑）。
MAYA：とりあえず、やっていこうかなって思いますね！
MIIHI：そうだね。
MAYA：私たちも本当にやりたくてウズウズしてる！ それでは、なぁちゃんと一緒に「英語カタカナ禁止ゲーム」をやっていきましょう！ スタート！
（ホイッスルの音）
MAYA：まず、なぁちゃんは部活動は何をしているの？
なぁちゃん：天文部に入っています！
MIIHI：天文部！ 星見るんかな？
なぁちゃん：はい！
MAYA：星見て、これは何々座だとか！
MAKO：あるもんね、何々座！
MIIHI：どんな星を見るんですか（笑）？
MAYA：一番好きな星とかね！ 確かに聞きたいかも！
なぁちゃん：今は冬の大三角をよく見ます！
MAKO：なるほど…！ 冬の大三角って……なんて星で構成されているんですか？
MAYA：これはかわいそうだね（笑）。でも、私たちも資料をいただいて、これが冬の大三角か……って！
MIIHI：歌の題名にある星とかだね（笑）。
MAKO：そうそう！
MAYA：よく聞いたことのあるやつ！ すごいね、天文部って初めて聞いた！ ちなみに、今週土曜日バレンタインだけど……あ！
MAKO・MIIHI：あ！ あ！ あー！
MAYA：言っちゃったー！ 終わっちゃった！ ごめーん！
MIIHI：確かに〜！
MAYA：これ引っ掛けだね（笑）。バレンタインって普通に言っちゃった。なぁちゃんの話をもっと聞きたかったのに、私が一方的に話して終わっちゃったよ。
MAKO：じゃあ、なぁちゃん、バレンタインデーの話になったら、バレンタインデーのことなんて言うの？
MAYA：確かに！ 教えてほしいかも！
なぁちゃん：2月にある、お菓子を交換する行事とか……？
MAYA：うまいね〜！
MAKO：なるほど。うち「真っ黒いものを渡す」って思った（笑）。
MAYA：嫌！ それ（笑）。
MIIHI：確かにチョコも言えないもんね。
MAYA：甘い真っ黒いものを好きな人に渡す日？
MIIHI：普通に2月14日にある行事とかでいいよ（笑）。
MAYA：もう終わっちゃったよ。ごめん〜！
MIIHI：難しいー。
MAYA：もう終わっちゃったんだけど、なぁちゃん……私たちと話してみたいことってあったりする？
なぁちゃん：実は今月が誕生月で。もしできたら、私がニジュニジュ……って歌うので、皆さんに「なぁちゃんじゃなきゃ」って歌ってもらえたら……。
MAKO：おー！ 可愛い！
MAYA：もちろんやりますよ！
なぁちゃん：ありがとうございます。
MAYA：せーの。
なぁちゃん：ニジュニジュニジュ……。
全員：なぁちゃんじゃなきゃ！
なぁちゃん：ありがとうございます！
全員：ありがとう〜！
MAYA：私がすぐにゲームを終わらせてしまって本当にごめんね（笑）。
なぁちゃん：全然大丈夫です！
MAYA：お誕生日もおめでとう！ 幸せな1年になるように私たちも心から願っているよ！
なぁちゃん：ありがとうございます！
全員：ありがとね〜！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）パーソナリティのMAYA、MIIHI、MAKO
