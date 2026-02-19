こう／夜のひと笑い （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/19】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。こうが作ってくれたというパスタを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】登録者数180万人超YouTuber「初めて作ったクオリティじゃない」復縁恋人にサプライズで作った本格手料理

◆こうの恋人・ピンちゃん、こうくん手作りのサプライズごはん公開


ピンちゃんは「こうくんがご飯作ってくれてたサプライズやったから嬉しすぎた 明太子クリームパスタとグラタン 美味しかった〜 ごちそうさまでした」とハートマークを入れながら言葉を添え、たっぷりとボリュームのあるグラタンとともに、ピースサインで笑顔を見せる写真を投稿。また、大葉を載せきれいに皿に盛り付けられたパスタの写真には「店より美味しいねんけど…初めて作ったクオリティじゃない」と驚きと喜びの言葉も記し「いい彼氏すぎん？」とコメントもつけている。

◆ピンちゃんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「レストランのクオリティ」「愛が詰まってる」「幸せ一杯」「ラブラブでほっこり」「サプライズでこれは嬉しい」「ほのぼのする」「めちゃくちゃ美味しそう」「幸せ者」などと反響が寄せられている。

こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）

