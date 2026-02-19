政治評論家が指摘する沖縄メディアの報道姿勢「勝てば民意、負ければ不当」のダブルスタンダード
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「衆院選で失敗したオール沖縄！沖縄の新聞の酷い社説！」を公開した。沖縄のメディアが選挙結果によって主張を大きく変節させていると指摘し、「都合のいい時だけ民主主義を振りかざす」と、その報道姿勢に憤りを露わにした。
動画内で竹田氏は、第51回衆院選において自民党が沖縄県内の4選挙区全てで勝利したという設定の結果に言及。その上で、かつて「オール沖縄」の候補が勝利した際には、地元紙である琉球新報が「民意は示された」「民主主義の審判が下った」と報じ、基地移転賛成派を「民主主義を分かっていない」と批判していたことを振り返った。しかし、今回の選挙で自民党が大勝すると、同紙は一転して解散を「奇襲」と呼び、「容認できるものではない」と主張していると指摘。竹田氏は「勝った時は『俺たちの言うことが正しい』と言い、負けた途端に『選挙結果は不当だ』と言い始める」と述べ、この論調の変化を「矛盾」「ゴールポストずらしもひどい」と厳しく断じた。
さらに竹田氏は、琉球新報の紙面をカメラに向けながら、前日には「基地負担に審判」と書いておきながら、結果が出ると解散自体を不当とする姿勢を「めちゃくちゃだ」と批判。また、選挙結果を「ポピュリズム政治に陥る」と危惧し、「少数意見を軽視することは民主主義の根幹に関わる」とする社説に対し、「いつ高市首相が少数意見を軽視したのか」と反論した。竹田氏はメディアが「ありもしない話を作り出してぶったたく」と分析し、それは「左派特有のやり方だ」と語って動画を締めくくった。
動画内で竹田氏は、第51回衆院選において自民党が沖縄県内の4選挙区全てで勝利したという設定の結果に言及。その上で、かつて「オール沖縄」の候補が勝利した際には、地元紙である琉球新報が「民意は示された」「民主主義の審判が下った」と報じ、基地移転賛成派を「民主主義を分かっていない」と批判していたことを振り返った。しかし、今回の選挙で自民党が大勝すると、同紙は一転して解散を「奇襲」と呼び、「容認できるものではない」と主張していると指摘。竹田氏は「勝った時は『俺たちの言うことが正しい』と言い、負けた途端に『選挙結果は不当だ』と言い始める」と述べ、この論調の変化を「矛盾」「ゴールポストずらしもひどい」と厳しく断じた。
さらに竹田氏は、琉球新報の紙面をカメラに向けながら、前日には「基地負担に審判」と書いておきながら、結果が出ると解散自体を不当とする姿勢を「めちゃくちゃだ」と批判。また、選挙結果を「ポピュリズム政治に陥る」と危惧し、「少数意見を軽視することは民主主義の根幹に関わる」とする社説に対し、「いつ高市首相が少数意見を軽視したのか」と反論した。竹田氏はメディアが「ありもしない話を作り出してぶったたく」と分析し、それは「左派特有のやり方だ」と語って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
竹田恒泰「配管工を頼んだらポルシェで来た」米国で起きる“ブルーカラービリオネア”の衝撃
「規制したら中国が強くなった」対中制裁が生んだ“皮肉な現実”を指摘
竹田恒泰「トランプは遊び心でやっている」、軍事侵攻騒動の結末に見る「交渉術の正体」
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube