政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「衆院選で失敗したオール沖縄！沖縄の新聞の酷い社説！」を公開した。沖縄のメディアが選挙結果によって主張を大きく変節させていると指摘し、「都合のいい時だけ民主主義を振りかざす」と、その報道姿勢に憤りを露わにした。



動画内で竹田氏は、第51回衆院選において自民党が沖縄県内の4選挙区全てで勝利したという設定の結果に言及。その上で、かつて「オール沖縄」の候補が勝利した際には、地元紙である琉球新報が「民意は示された」「民主主義の審判が下った」と報じ、基地移転賛成派を「民主主義を分かっていない」と批判していたことを振り返った。しかし、今回の選挙で自民党が大勝すると、同紙は一転して解散を「奇襲」と呼び、「容認できるものではない」と主張していると指摘。竹田氏は「勝った時は『俺たちの言うことが正しい』と言い、負けた途端に『選挙結果は不当だ』と言い始める」と述べ、この論調の変化を「矛盾」「ゴールポストずらしもひどい」と厳しく断じた。



さらに竹田氏は、琉球新報の紙面をカメラに向けながら、前日には「基地負担に審判」と書いておきながら、結果が出ると解散自体を不当とする姿勢を「めちゃくちゃだ」と批判。また、選挙結果を「ポピュリズム政治に陥る」と危惧し、「少数意見を軽視することは民主主義の根幹に関わる」とする社説に対し、「いつ高市首相が少数意見を軽視したのか」と反論した。竹田氏はメディアが「ありもしない話を作り出してぶったたく」と分析し、それは「左派特有のやり方だ」と語って動画を締めくくった。