インテル撃破の1G2A! ボデ・グリムトの25歳FW「最高の気分だ」指揮官「彼は完璧」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が18日に行われ、初出場のボデ・グリムトはホームで前回準優勝のインテルを3-1で下した。この試合で1ゴール2アシストを記録した25歳FWカスパー・ハイがプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞。UEFA公式サイトがコメントを伝えている。
ビッグクラブ撃破に貢献したハイは「最高の気分だ。このチームでプレーできることに感謝している。アシストやゴールでチームを助けることができたのはもちろん嬉しい。僕は良いチームでプレーしている。それもまた嬉しいよ」と語った。
UEFAテクニカル・オブザーバー・グループは同選手について「彼はとても献身的なプレーを見せた。ディフェンス面で非常によく働き、1ゴール2アシストを記録するなど、極めて生産的だった」と評価している。
また、ヒェティル・クヌートセン監督は「彼は着実に成長している。本当に素晴らしく、守備でも素晴らしい働きをしている。ボールをしっかり扱い、多くのデュエルを制し、3ゴール全てに関与した。それに、人柄も素晴らしい。完璧だ」と称えた。
プレーオフ第2戦は24日にインテルの本拠地スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。
