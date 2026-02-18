りくりゅうに嫉妬？イチャモン？　フリー世界新に露メディアが疑念「新たな大きなスキャンダル」「過剰な高得点」【冬季五輪】

フリーでは世界最高得点を叩き出した三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで劇的な金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組。ショートプログラム（SP）こそ5位と出遅れたが、フリーでは世界最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で、大逆転した。

日本中が歓喜に沸く中、一部の海外メディアは冷や水を浴びせるような論調を展開している。ロシア日刊紙『モスクワ・コムソモーレツ（MK）』は、「りくりゅう」の金メダルを特集。「五輪で新たなスキャンダル：審判団が再び日本人スケーターを表彰台に押し上げる」といった仰々しい見出しの記事を配信した。

『MK』は三浦・木原組について「SP5位から巻き返し、フリーで世界新記録を樹立」と伝えながら、「この採点結果がフィギュアスケート界で新たな大きなスキャンダルを巻き起こしている」と切り出している。

嫉妬の表れなのかもしれない。フリー158.13点は、ロシアのアナスタシア・ミシナ、アレクサンドル・ガリアモフ組が2022年1月の欧州選手権で叩き出した157.46点を塗り替える新記録だった。なお、同組は「政治的な理由」により、今回の五輪への出場が認められていないことを、同紙は書き添えている。

記事では「日本ペアの勝利は、専門家の間で議論を呼んでいる」として、過去の五輪団体で銀メダル2個を獲得している母国のドミトリー・コズロフスキー氏が、動画配信サービス「Okko」で口にした採点の客観性についての疑問を紹介した。