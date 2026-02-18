日本勢“表彰台独占”に期待も…韓国勢が狙う「フリー逆転劇」　フィギュア女子シングル【ミラノ冬季五輪】

2月18日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル・ショートプログラムでは、1位が中井亜美、2位が坂本花織、4位が千葉百音と日本勢が上位に入った。

ネット上では「日本勢の表彰台独占」に早くも期待が高まるなか、韓国勢も出場2選手がともにフリースケーティングに進出し、上位浮上を狙っている。

まず、ショートプログラム15番目に滑走したシン・ジア（17、世和女子高）は技術点（TES）35.79点、演技構成点（PCS）30.87点、減点1点で合計65.66点を記録し、出場29選手中14位に入った。

最初のジャンプ課題だったトリプルルッツ＋トリプルトウループのコンビネーションで着氷ミスが出て、GOE（出来栄え点）減点に加え1点の減点を受けた。その後、ダブルアクセルとトリプルフリップを綺麗に成功させ流れを取り戻した。

フライングキャメルスピン、チェンジフットコンビネーションスピン、ステップシークエンスはレベル4を受け、最後のレイバックスピンはレベル3で終えた。今季自己ベストには届かなかったが、初の五輪個人戦でフリースケーティング進出という成果を残した。

シン・ジア（写真提供＝OSEN）

韓国フィギュア女子の看板選手であるイ・ヘイン（20、高麗大）はシン・ジアの次の16番目に滑走し、技術点37.61点、演技構成点32.46点の合計70.07点を記録。9位に入り、シーズンベストも更新した。

イ・ヘインは五輪デビューの舞台で大きなミスのない演技を披露し、安定感を示した。トリプルルッツ+トリプルトウループのコンビネーションジャンプで回転不足の判定を受けたが着氷を守り、ダブルアクセルとトリプルフリップを落ち着いて続けた。

また、フライングキャメルスピン、シットスピン、チェンジフットコンビネーションスピン、ステップシークエンスをすべてレベル4で処理し、完成度を高め、先月の四大陸選手権で記録したシーズンベスト（67.06点）より3.01点高い数値を叩き出した。

イ・ヘインの個人ショートプログラム最高点は、2023年の国別対抗戦で記録した76.90点だ。今大会では上位陣との差も開いていないだけに、フリースケーティングでの逆転の可能性も残している。

イ・ヘイン（写真提供＝OSEN）

イ・ヘインとシン・ジアは今後、20日午前5時に行われるフリースケーティングでメダル争いを続ける。ショートプログラム順位により、イ・ヘインは16番目、シン・ジアは11番目に氷上に上がる。

（記事提供＝OSEN）