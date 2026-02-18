2028年五輪は35歳「五輪に出場できる機会を得られたら」

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が17日（日本時間18日）、スプリングトレーニングが行われている米アリゾナ州グレンデールで取材に応じ、2028年に行われる五輪への思いを語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューで「五輪に出場できる機会を得られたら、間違いなく参戦するよ」と明かした。

3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも当初は出る予定だった。しかし、米配信サービス「KICK」の人気配信者アディン・ロス氏のチャンネルで「（出場が）出来なくなったんだ」と説明。第3子誕生の誕生予定日と重なりそうだとし、「（出産予定日が）WBC期間の真っ最中なんだ。（出産に）立ち会わなかったら、彼女に『離婚する』って言われたよ。パパ最優先。そういうことだ」と説明した。

この日、改めてベッツは出場辞退について説明。「子どもが産まれるタイミングと重なっていなければ、WBCは参戦するつもりだった。いつだって、子どもはめでたいことだからね」と話した。

2028年の五輪は35歳になるが、「Absolutely（間違いない）」という言葉を繰り返し、代表への思いを滲ませた。（Full-Count編集部）