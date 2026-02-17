°Õ³°¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î½¤Á¶ÌäÂê¡ª ¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾¤·¤Æ¤ë¡©
¿·µ¬¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÁý²Ã¤È¥»¥ë¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯½¤Á¶¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎÏÃ¤ò¡¢»ÍÏ»»þÃæ¥´¥ë¥ÕÄÒ¤±¤Î¥í¥Þ¥óÇÉ¥´¥ë¥Õºî²È¡¦¼Ä¸¶»ÌÅµ¤¬¸ì¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎÄ¾¤·Êý¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Ú¥°¤«¡¢1ËÜÂ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¼Ç¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢·ê¤«¤éÈ´¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò´ó¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÀ°ÃÏ¤¹¤ì¤Ð½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢±ú¤ó¤ÀÉôÊ¬¤ò²¼¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½¤Á¶ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢º¬¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¿ôÆü¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î·Á¤Ë¼ÇÀ¸¤¬¸Ï¤ì¤ÆÀ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¡¢¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ç¥£¥Þ¥¹¥¿¡¼¼¼Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤È¥Ú¥ó¥·¥ë°Ê³°¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Þ¡¼¥«¡¼¡¢¥Æ¥£¥Ú¥°¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÎ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤¬½¤Á¶¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢20À¤µªËö¤Î2¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ù¥ó¥È¼Ç¤Î¥ï¥ó¥°¥ê¡¼¥ó²½¤¹¤ëÎ®¹Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤¬Áý¤¨¡¢ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ï½¤Á¶¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·ÈÂÓ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·¼ÌØ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¡¢½¤Á¶ÊýË¡¤Ï¡¢²¼¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¼Ç¤ò´ó¤»½¸¤á¤Æ·ê¤òºÉ¤°ÊýË¡¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤À¤È¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¼¼ê¤¯¤½¤À¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¤Æ¤â²¼¼ê¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤òÄ¾¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥ó¾å¤äÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Ä¾¤¹¤Ù¤¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¥´¥ë¥Õ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥Þ¡¼¥¯¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¡¢Ä¾¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÀÐÆóÄ»°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬»Ô¾ì¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÈëÂ¢¤Î1ËÜ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¡¢³Ú¤·¤à¤Î¤â¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÃç´Ö¤Èºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1ËÜÂ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡¦¼Ä¸¶»ÌÅµ¡Ë¼Ä¸¶»ÌÅµ¥í¥Þ¥óÇÉ¥´¥ë¥Õºî²È¡£1965Ç¯ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤Ç¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È½é¥Ç¡¼¥È¤ò·Ð¸³¤·¥´¥ë¥Õ¤ÈÎø°¦¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤È·è°Õ¡£ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ²ñ°÷¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡Ö67¡×¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¡Ö0¡×¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡ª¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú³¹Ãæ¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ç°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¡ª ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¡ÖGR¡×¤ÎÊÌÊª´¶¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
