¥¥é¥¥é½÷»Ò¤Ëº®¤¶¤ì¤Ê¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¡ÖËãíåÅò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ä
»þ¤Ï¤Þ¤µ¤ËËãíåÅò(¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó)Àï¹ñ»þÂå¡£2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð¥â¥À¥ó¤Ê´ÇÈÄ¤Î²¼¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê½÷À¤¿¤Á¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÀËãíåÅò¤ò¿¿·õ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡½¡½¤¢¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¸ÉÆÈ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹¥¤¤Ê¶ñºà¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤â½é¸«»¦¤·¤¬²á¤®¤ë¡£
¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉßµï¤¬¹â¤¤¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡ÄÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤Í¡£
ËãíåÅò¤ò¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
Uber Eats¤Ç¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤È¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿!
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Uber Eats¤òµ¯Æ°¡£¤³¤ì¤Ê¤é¹ÔÎó¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆµóÆ°ÉÔ¿³¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤È¤¤¤¦À»°è(¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê)¤ÇÉô²°Ãå¤Î¤Þ¤Þ¥º¥Ð¥Ð¥Ã! ¤È¤¹¤¹¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹¤ÎËãíåÅò¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×
¡Ö¼·Êõ(¥Á¡¼¥Ñ¥ª)ËãíåÅò¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼·Êõ(¥Á¡¼¥Ñ¥ª)ËãíåÅò¡×¤È¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤µ¤ì¤ë°ìÇÕ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂÔ¤Ä¤³¤È30Ê¬¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÅþÃå¡Á!
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²æ¤¬²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËãíåÅò¤¿¤Á
¤ª¤ª¡Á¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¦¥Þ¤½¤¦! ¤è¤·¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëËãíåÅò¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Î¡Ö´°Á´¤ª¹¥¤ß! ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×¤ò¼Â¿©
SNS¤Ê¤É¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ËÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´°Á´¤ª¹¥¤ß! ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òºÙ¤«¤¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥àÀ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤À¡£
¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Î¡Ö´°Á´¤ª¹¥¤ß! ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í½÷À¤«¤é¹õ¤¤¯¤é¤²¤ÈÆÚÆù¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¾ðÊó¤â¥²¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î°ìÇÕ¤Ï°Ê²¼¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾: ¡Ö´°Á´¤ª¹¥¤ß! ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×
¥¹¡¼¥×:¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
¿É¤µ:Ãæ¿É
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°:¹õ¤¤¯¤é¤²/ÆÚÆù/¥¨¥Ó
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹·°¤ë¥¹¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥×¤«¤é¤Ò¤È¸ý¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥×¤«¤é¤Ò¤È¸ý¡Ä¡Ä!
¡Ä¡Ä¥¦¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Þ¥Ã!!!! ¤¦¥©¥©¥©¤¤¡¢¥¦¥Þ¤¤¤Ê¤³¤ì! ¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ëÌ£¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¥¯¥ê¥¢¡£À¡¤ó¤À½Ð½Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢·Ü¤äÆÚ¤Î»ÝÌ£¤¬Ç»¸ü¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÌôÁ·ÆÃÍ¤ÎÊ£»¨¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÉ÷Ì£¤¬É¡¤ò¤Ö¤ï¡Á¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥¦¥Þ¤¤¤·¡¢¿¼¤¤¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¤Î¤ËÇ»¸ü¡£»ÝÌ£¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤!
¼çÌò¤Î½Õ±«¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È¤·¤¿¹¢±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹õ¤¤¯¤é¤²¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÊ¬¸ü¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿©´¶¤â¥³¥ê¥³¥ê¤Ç·ã¥¦¥Þ! ½À¤é¤«¤¤½Õ±«¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆÃÍ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
Ê¬¸ü¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¹õ¤¤¯¤é¤²
ÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÚÆù¤âÆù¡¹¤·¤¯¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£ËãíåÅò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¼ÙËâ¤»¤º¡¢¤À¤±¤É¤·¤Ã¤«¤êÆù¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¹¬Ê¡´¶¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¨¥Ó¤â¥×¥ê¥×¥ê¤Ç¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë³¤Á¯¤Î¥¨¥¥¹¤¬°î¤ì¡¢»ÝÌ£¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´ÁÊý¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤¢¿Íµ¤½Ð¤ë¤ï¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¡£
¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×¤Î¡ÖÁÐ»Ò¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡×¤ò¼Â¿©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯(ÌµÎÁ!)¡×¤È¡Ö¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Á¡£
¡Ä¡Ä¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã?
ÉÔÊÙ¶¯¤Ê¤¬¤é½é¼ª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥Ã¥Ý¥®¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÁÐ»ÒËãíåÅò¡×¤Î¡ÖÁÐ»Ò¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡×
¾¦ÉÊÌ¾: ¡ÖÁÐ»Ò¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡×
¿É¤µ:¿É¤µ2
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°:¥Ë¥ó¥Ë¥¯/¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã(50g)/¥Ñ¥¯¥Á¡¼
¤Ç¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¤ó? ¤³¤ì¤âËãíåÅò¤Ê¤Î?¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¤Û¤É¤Î¼·ÊõËãíåÅò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¿§¤â¶ñºà¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ì£¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤Á¤é¤â¥¹¡¼¥×¤«¤é°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤ì¤É¤ì
¥¦¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¥ó¥Þ¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã!!!!!! ¥¦¥Þ¥¡¥¡¥¡¥¢¥¢¥¢¥Ã¥Ã¥Ã!!!!
¼·ÊõËãíåÅò¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¼·Êõ¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÐ»Ò¤ÏÇòÂù¤·¤¿¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤â¤è¤¯¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËãíåÃ´¡¹ÌÍ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥³¥¯¿¼¤µ¤À¡£
¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï´Å¤ß¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡£¤½¤³¤ËÌµÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Á´ÂÎ¤òÀäÌ¯¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥Þ¤¤!
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã¡£È¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¦¤ï¤Ã¡¢²¿¤³¤ì! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É!? ¥â¥Á¥â¥Á¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¡Ä¡Ä¡£½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¿©´¶¤«¤â¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¾¯¤·¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ë¤â»÷¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥â¥Á¥â¥Á´¶¡£¥¹¡¼¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅ»¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼çÌòµé¤ÎËþÂÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ó¥â¥¸¥ã¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë»Ý¤µ¡Ä¡Ä!
½Õ±«¤Ë¤â°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÐ»Ò¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¤â¤Á¤â¤Á&¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿´¶¤¸¡£Ç»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÍí¤ß¤âÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡£¶ñºà¤Î¤Û¤¦¤âÆÚÆù¡¢ÆùÃÄ»Ò¡¢ÅòÍÕ¡¢¤¤Î¤³¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼·ÊõËãíåÅò¤¬¡ÖÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÇÕ¡×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁÐ»ÒËãíåÅò¤Ï¡ÖÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È¶¯¤¤»É·ã¤òÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à°ìÇÕ¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£Æ±¤¸ËãíåÅò¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±Ì£¤¬°ã¤¦¤È¡¢¤â¤Ï¤äÊÌ¤ÎÎÁÍý¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¦¥Þ¤¤¡£
¤³¤ì¤ÏÎ®¹Ô¤ë¤ï¡£¤³¤ì¤ÏÊÂ¤Ö¤ï¡£ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤á¤Á¤ã¹â¤¤¤·¡¢ÃæÆÇÀ¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦Ë°¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
Uber Eats¤Î½÷À¹Êó¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÇÕ¤Ï?
¤Á¤Ê¤ß¤ËËãíåÅò¤ÏUber Eats¤Ç¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤µ¤ó¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Uber Eats¤Î½÷À¹Êó¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÇÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾: ¼·ÊõËãíåÅò¤Î¡Ö´°Á´¤ª¹¥¤ß! ¥¹¡¼¥×½Õ±«¡×
¥¹¡¼¥×: ¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×
¿É¤µ:1¿É
ÌÍ:¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ(¤â¤·¤¯¤Ï³¤ÁôÌÍ)
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°:ÆÚÆù(·ÜÆù)/¤Û¤¦¤ì¤óÁð/¥ì¥ó¥³¥ó/¥Ñ¥¯¥Á¡¼/¤·¤á¤¸/¤Þ¤¤¤¿¤±/È¾½ÏÌ£¶Ì
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËãíåÅò¥¹¡¼¥×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¥Ï¥Þ¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»î¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤È¿©Íß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢±¿Æ°¸å¤ÎÂÎ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¤ë·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤â°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤ªÆù¤ÈÈ¾½ÏÌ£¶Ì¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌÍ¤ÏÅü¼Á¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤«³¤ÁôÌÍ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬Íß¤·¤¤Æü¤Ï¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¥ì¥ó¥³¥ó¡¦¤¤Î¤³Îà¤ÏËè²ó¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥È¥à¥ä¥à¥¹¡¼¥×ËãíåÅò¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î±¿Æ°¸å¤ÎÄêÈÖ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬ËãíåÅò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÅ¹ÊÞ¤ÎÁ°¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¸ª¥Ñ¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ç¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤Ê¬¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤¢¼¡¤ÏÆ²¡¹¤È¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¹Æ¬¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ï¥¿¥ï¥¿¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤·¡¢´¨¶õ¤ÎÃæÊÂ¤ó¤ÇÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡ÖËãíåÅò¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢ÃíÊ¸¤È¤«Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙ¡¢Uber Eats¤ÇÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
