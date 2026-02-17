¡Ô¼«½ÍÃæ¤Ë¼Â²È¤Ç´Ç¸î¡ÕÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡Ëã¼è¤Î¥¬¥µÆþ¤ìÁûÆ°¤Ç¼ÂÊì¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö·üÇ°¡×
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎÅÐÃÅ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÌó1½µ´ÖÁ°¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÈÃÅ¾å¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤ÈÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Èº£¸å¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é²¿ÅÙ¤âÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬2·î10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤«¤é²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾¯¤·Á°¤«¤éÈà½÷¤ÏÊ£¿ô¤Î»Å»ö¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯12·î26Æü¤ËÈà½÷¤Ï¼«¤é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ôº£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯1·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î10Æü¸å¤Î30Æü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Íâ31Æü¡¢Èà½÷¤Ï¼«¤é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÈÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î»ØÆ³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊÆÁÒ¤Ï¡¢
¡ÖËÜÆü¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È°§»¢¡£¶¦±é¤Î±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤«¤é¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸ª¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤¬¡£¤µ¤é¤Ë±óÆ£¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Í¡¢º£Æü¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÊÆÁÒ¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÎÞ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¿´Ï«¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²È¤Ç´Ç¸î¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ»ï¤Ï¡Ç20Ç¯5·î5Æü¹æ¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤¬27Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¼ÂÊì¤ò¼èÄùÌò¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
ÊÆÁÒ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂÊì¤ÏÈà½÷¤Î¡È¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤è¤Íý²ò¼Ô¡É¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡ÈÊì¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç²á¤´¤¹¡É¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ç05Ç¯¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤òÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÊª»ö¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦À³Ê¤é¤·¤¯¡¢¡ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¥¹¥Ñ¥Ã¤È·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤ÈÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬·èÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÈºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÔÊì¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ç12Ç¯¡¢ÊÆÁÒ¤¬NY¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥·¥«¥´¡Ù¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢Êì¿Æ¤ÏµÒÀÊ¤Ç´Ñ·à¡£¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊÆÁÒ¤ÎÉã¤Î¼Ì¿¿¤ò2¿Í¤Ç»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡Ç19Ç¯¤ËÄã¿ñ±Õ°µ¾É¸õ·²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£¡Ç22Ç¯¤Ë¤âµÞÀ¹øÄË¾É¤ª¤è¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¤Î¤¿¤á¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÌò°÷¤òÌ³¤á¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë»Å»ö¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤Ê¤«¡¢ÌµÍý¤·¤Æ»Å»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤ÈÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¡¢ÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆÁÒ¤Ï¡Ç20Ç¯¤Î¼èºà¤ÇÅö»þ70ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÊì¤Ï¡¢Éã¤Î²ð¸î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤äÄï¤Î¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤ÎÄ©Àïµ¤¼Á¤ÏÊì¤æ¤º¤ê¡£Ç¯¡¹¡¢Êì¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Êì¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤´¶¤¸¡¢°äÅÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¡Ê¡Ç20Ç¯11·î10Æü¹æ¡Ë
ÊìÌ¼2¿Í¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿·²ñ¼Ò¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È´·¤ì¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¶È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯¤Î²Æ¤ËÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¶ÈÌ³¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢74ºÐ¤Î¡È´ë¶ÈºÆÀ¸¤Î¥×¥í¡É¤ò¿·¤¿¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î4¥«·î¸å¤ËÈà¤ÏµÞÀÂ¡£ÆÃ¤ËÆ±À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤ÎÊÆÁÒ¤ÎÃÎ¿Í¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»ýÉÂ¤òÊú¤¨¤ëÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¿Í°ìÇÜ´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÎø¿Í¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Í½´ü¤»¤Ì²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤â¡È¤â¤¦Êì¿Æ¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ïº¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¼«¤é¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¤Î¡È¹æµã¡ÉÅÐÃÅ¤Ï¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£