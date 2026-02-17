「この演技は宇宙一！」解説の高橋成美さん名言連発でSNS「すてきな解説」絶賛の声…りくりゅう“歴史的”大逆転金メダルで列島涙「号泣して化粧取れた」【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが日本時間17日に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場した。

SPではミスで出遅れたが、フリーでは世界歴代最高点となる158.13点をたたきだし、大逆転で金メダルを獲得。ペアでは日本初のメダル獲得という快挙を成し遂げ、早朝の列島を感動の渦に巻き込んだ。

SNSには「りくりゅうペアがすご過ぎて 朝から涙、涙」「出勤途中で結果知って号泣し、会社着いたら化粧がほとんど取れてた」「出勤前に泣くことになると思わなかった」などの書き込みが殺到し、列島のあちこちでもらい泣きの涙が流れた。

また歴史的演技を解説席で見届けたのは、過去には木原とペアを組んで2014年にソチオリンピックに出場し、現在はバラエティー番組でも活躍する高橋成美さんだった。

高橋さんは解説で、「すごい！すごい！すごい！」「この演技は宇宙一ですよ」「どうしていいのか分からないんですけど」「最高だ！」など名言を連発。演技終了後には涙を抑えきれず、“りくりゅうコンビ”の感動的な演技に花を添えた。

高橋さんは、木原選手のミスで出遅れたSPの終了後には、「7点なんてリフトひとつで取り返せますよ！まだ全然いけます！」と言っていたが、まさにその通りの展開となった。

SNSでは、「解説をされていた高橋成美さん、以前木原さんとペアを組んでいた方 愛のある解説で、この2人だから金メダルを取れたみたいなことを仰っていて言葉の重みに朝からウルウルしてしまった」「成美さん、最高の解説をありがとうございます！！！！そしてペアをずっと頑張ってくれて本当にありがとうございます！」「成美ちゃんの『すごいすごい！』から得る栄養があるな」、「感情も乗っててすてきな解説だなぁ！」「高橋成美さんの解説でこの快挙を見られて良かったです 宇宙一でした！」など、解説に共感するコメントが相次いだ。