¡¡¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2·î1ÆüÌë¡¢Âçºå¤Îºæ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥á¥È¥í¡Ö¤Ê¤«¤â¤º¡×±ØÁ°¡£¤³¤³¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬±éÀâ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿ïÊ¬¤È±þ±ç¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éµÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±³¤Ä¤¡×¡ÖÁÈ¿¥Åª¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¤·¤Ä¤³¤¤ÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¡¼¡Ê¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¿Í¡Ë¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾ì¤Ï³Æ»æ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¡¼½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁªµóÀï ¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤ÇÊÝ¾ã¡¢¼êË¡¤ËÈ¿È¯¤â¡Ù¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¼±¼Ô¤Ï±éÀâ¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÀáÅÙ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¤Ä¤ÎÁªµó¤Ç¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÌó28²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡Ä
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¹³µÄ¤µ¤ì¤ëÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½ÐÄ¾¤·Áª¡×¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡½°±¡¤Î²ò»¶¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤¿1·îÃæ½Ü¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤Ï¡¢°Ý¿·ÉûÂåÉ½¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤Î²£»³±Ñ¹¬»á¤È¤È¤â¤Ë¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Æ¤Ã¤¤ê°Ý¿·¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¿¦¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢2¿Í¤Ï¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¾Î¤·¤ÆÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¡¦»ÔÄ¹Áª¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æó¤Ä¤ÎÁªµó¤Ç¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÌó28²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢°Ý¿·°Ê³°¤Î¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ï¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇòÉ¼¤Ê¤É¤ÎÌµ¸úÉ¼¤ÏÃÎ»öÁª¡¢»ÔÄ¹Áª¤È¤âÅêÉ¼Áí¿ô¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Áªµó3Æü¸å¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÀâ¤Ï¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂçºå¥À¥Ö¥ëÁª ÅÔ¹½ÁÛ»Ù»ý¤ÎÌ±°Õ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ì¡Ù¡£
¡ÔÈá´ê¤ÎÀ¯ºö¡ÊÅÔ¹½ÁÛ¡Ë¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼ÉÜÃÎ»öÁª¤ä»ÔÄ¹Áª¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÁªµó¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤â¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Õ
¡¡°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÎÁªµó¤À¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÀâ¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢
¡¦¤³¤ì¤ÇÅÔ¹½ÁÛ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¶Ú°ã¤¤¤À¡£
¡¦ÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ»È¤¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤í¤¦¡£
¡¦½°±¡Áª¤Ç°Ý¿·¤ÏÂçºå°Ê³°¡¢»Ù»ý¤Î¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍø±×¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤Êµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£
¡ÔÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡ÖÌ±°Õ¤òÆÀ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¹½ÁÛ¼Â¸½¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤ò¶¯¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡¡¤³¤Î¤¯¤À¤ê¡¢Âçºå¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î´é¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤È°Ý¿·¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼«¤é¡Ö¿®Ç¤¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Ý¿·¤Ï¡Ö¿®Ç¤¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£°Ý¿·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÁêËÐÂçºå¾ì½ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ºò½©¤«¤é»ä¤ÎÆ¬¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¦Ë¡Åª¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¹ñÊÝÆ¨¤ì¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¡ÖÍý»ö¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊó½·¤òÆÀ¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÎºÛ¤ò¼è¤ë¡£¤¹¤ë¤È¹ñÊÝ¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ë¡£¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀ©ÅÙ¤Î·ä´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃ¦Ë¡Åª¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð»á¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÀßÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸øÅª»ñ¶â¤¬»Ù½Ð¤µ¤ì¡¢¡È¸ø¶â´ÔÎ®¡É¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀâÌÀ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£»÷¤¿¹½¿Þ¤ÏÂ¾¤Î°Ý¿·µÄ°÷¤Ë¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤ÏÀ©ÅÙ¤Î·ä´Ö¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¼«¸Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡½ÐÄ¾¤·Áª¤â¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙ¤Î·ä´Ö¤òÆÍ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¿¦¤âºÆ½ÐÇÏ¤âÀ©ÅÙ¾å¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃÎ»öÁª¤ÎÁªµó´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤ÅÀ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦
¡¡Ä¹Ç¯°Ý¿·¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÁÏ»á¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¶âÍËÆü¡×¤Î¥³¥é¥à¤Çº£²ó¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¡Ö°Ý¿·¤ÎÇØ¿®Åª¤ÊÃ¦Ë¡ÂÎ¼Á¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Ì±¼ç¥Í¥Ã¥ÈÂçºåÉÜµÄ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¡ÖÁªµóÀ©ÅÙ¤Î°¼Á¤Ê¸íÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃÎ»ö¤Î¼¿¦ÆÏ¤ËÆüÉÕ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸øÁªË¡¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁª´É¤¬ÁªµóÆüÄø¤òÀè¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ð¼¨6ÆüÁ°¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÆüÄø¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎË¡²ò¼á¤òÃ´¤Ã¤¿Áª´É°Ñ°÷Ä¹¤¬°Ý¿·¤Î¸µ¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤É¤³¤¬¡ÖÌ±¼çÅª¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤Î17Æü´Ö¤È¤¤¤¦Áªµó´ü´Ö¤¬½°±¡Áª¡Ê12Æü´Ö¡Ë¤è¤êÄ¹¤¤ÅÀ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ5Æü´ÖÄ¹¤¯³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÁªµó±¿Æ°¤Î¸øÊ¿À¤òÔÌÂ»¤·¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡Ê1·î16Æü¡¦Åìµþ¿·Ê¹¡Ë¡£µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¡Ø¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¸À¤¦¤Ê¤é¥ª¥â¥Æ¤Ë½Ð¤í¡¢Áªµó¤Ç·è¤á¤ë¤«¤é¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò½â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î°·¤¤¤Ï¤É¤³¤«²£ÊÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Âçºå¤Î³°¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²óÂçºå¤Ç¸«¤¿Áªµó±éÀâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°Ý¿·¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÃ¦Ë¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°Ý¿·¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È°Ý¿·¤òÈãÈ½¤¹¤ë±éÀâ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶ì¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
