¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿à¸ÅÎÓµß±çÅÐÈÄá£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¡ÖÅê¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬½¸ÂçÀ®¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£»Ø´ø´±½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤É¤¦¤«¡£ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î¡ÖÅ·²¦»³¡×¤Ç¤ÎºÓÇÛ¡¢¤â¤Ï¤ä¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿à¤¢¤Î¼ÁÌäá¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡ÛºòÇ¯¤Ï£¹·î¤Ë¼ó°Ì¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÀË¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï²Æì¡¦Ì¾¸î¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï»ä¤«¤é¡Ö¤è¤¯¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀè¼ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡££·£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö£·£·¤Ç¤¹¤«¡£¥Ü¥±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ë¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤¬£±¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡££³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê£¹·î£±£¸Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²óÎ¢¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤Î¸Î¾ã¤«¤éÌÀ¤±¤¿¸ÅÎÓ¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¸ÅÎÓ¤Ï°ì»à¤«¤é·ª¸¶¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òµö¤·¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢£²¡½£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î£¸Æü¸å¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£²Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¸ÅÎÓ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆâ¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ï¢Àï¤ÎÈè¤ì¤«¤éµß±ç¿Ø¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¡¢¸ÅÎÓ¤ËÂ÷¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Åê¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¯°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¾Íè¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢º£¤ÎÀïÎÏ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÂÇÀþ¤Ï·´»Ê¤¬À®Ä¹¤·¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢À¶µÜ¹¬¡¢ËüÇÈ¡¢¿åÃ«¤È¶ð¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢³«Ëë¤«¤é£´ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÌîÂ¼¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¸ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡£¡ÖÌîÂ¼¤¬£·ÈÖ¤Ë¤¤¤¿¤éÁê¼ê¤Ï·ù¤Ç¤·¤ç¡×¤Èº£µ¨¤Ï²¼°Ì¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÂÇ¤¿¤»¤ëÊý¿Ë¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤âÂôÂ¼¾Þ¤Î°ËÆ£¤òÉ®Æ¬¤ËËÌ»³¡¢²ÃÆ£µ®¡¢Ã£¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Í¸¶¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¡£Ä¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤Îà¶¯Ã¥á¤ÏºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤È¤ß¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¾ÍèÅª¤Êºå¿À´ÆÆÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öºå¿À¤Ï¤Þ¤¢¡¢µå»ù¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤¬Ä¹¤¯¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È·Ú¤¯¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¡Öµå»ù¤âÂç¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¶¯¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ò¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¤«¤é½©¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë