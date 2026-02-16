¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬ÏÃÂê¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤«¡©
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤¬¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤È°ÂÀÆÀ±Íè¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡¡°ÂÀÆÀ±Íè¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥Ç¥¶ー¥È¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï¸¶ºî¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë´ó¤»¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¼Í¥¡¦°ìµÜÎï¤¬É½¸½¤¹¤ëÂì¸ý¾¬¤ÎÎø¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¡¹¤·¤µ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎëÌÚÖÅÂÁ¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë»ÔÂ¼àèàá¤ÎÀäÌ¯¤Ê·Ú¤µ¤ä¿§µ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢2026Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÂì¸ý¾¬¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö²¦»Ò¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â²¦»Ò¤ä¥Òー¥íー¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆ±¤¸³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÔÂ¼àèàá¤«¤é½÷¤Î»Ò°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¼Ì²½¤È¥¢¥Ë¥á²½¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ï¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Â¤·½¸à¸¶ºî¡¢²¬»³Å·²»¼ç±é¤Î¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ä¡¢¥ª¥¸¥í¥Þ¥³¥È¸¶ºî¡¢¿¹¼·ºÚ¤È±üÊ¿Âç·óW¼ç±é¤Î¡Ø·¯¤ÏÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡Ù¡¢±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¸¶ºî¡¢µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡¢Èý·î¤¸¤å¤ó¸¶ºî¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»ÊW¼ç±é¤Î¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Æ±»þ´ü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¶ºî¤È¥¢¥Ë¥á¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Ï°ÂÀÆ¤¬Âì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê²ò¼á°ìÃ×¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ÂÀÆ¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆú¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ø·¯¤ÏÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡Ù¤ä¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡Ù¡¢¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE～¥Ûー¥êー¥á¥ó VS °Ëâ·³ÃÄ～¡Ù¤È¡¢Ì¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ÐÎò¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤ä¤Þ¤â¤ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ¥Ä¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦YouTube´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö²µ½÷¿´¤ä¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ð¥µ¥Ð´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÂì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤éÈà½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÅ¬Ç¤¶ñ¹ç¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÎÁê¼êÌò¤È¤Ê¤ëÆ»»Þ¤â¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÐ¤È¤Ê¤ë¡È²¦»Ò¡ÉÌò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£180¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢Èà¤¬³Ø±à¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤Î¡È²¦»Ò¡ÉÌò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬Á³¤À¤í¤¦¡£3·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤Ë¤Æ½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ»»Þ¤Ï¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä2022Ç¯¤Î±Ç²è¡Øº£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Æ»»Þ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï³Ø±àÆâ¤Ç¤â¥â¥Æ¤Ë¥â¥Æ¤Þ¤¯¤ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê»ÔÂ¼àèàá¡£¾¯¤·Îä¤á¤¿Ê·°Ïµ¤¤ä·Ú¤¯¤Æ°ì¸«¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤ÊÊª¹ø¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤ÎÂì¸ý¾¬¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤ÌòÊÁ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ã°¦·Ï¤äÁÖ¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬Â¿¤¤Æ»»Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Ï2026Ç¯½©¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë