¡Ö10Ç¯´Ö¤ÎµëÎÁÁ´¤ÆµÁÊì¤Ø¡×76ºÐ¼çÉØ¤¬¸ì¤Ã¤¿¾×·â¤Î²áµî¤È¡ÈÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¡É¤Î¹ÔÊý
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯!¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÇ¯¶â¤¤¤¯¤é¡©¡ÛµëÎÁ¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¼¤ó¤ÖµÁÊì¤Ø¡ÄÀì¶È¼çÉØ76ºÐ¤ÎÇ¯¶â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£76ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤¬¡¢É×¤Î²Ô¤®¤òÁ´¤ÆµÁÊì¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤È¡¢¤½¤Î¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤·¤Æ10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¸µ¡¹¤ÏÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£ÏÃÂê¤¬É×ÉØ¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¿Í¹¥¤·¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¡¢Æ±µï»þÂå¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¶âÁ¬´ÉÍý¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦µëÎÁ¡¢¤ß¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ËÍÂ¤±¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢µÁÊì¤¬¤½¤Î¤ª¶â¤ò¡ÖÁ´Éô¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊµÁÉã¡Ë¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÃù¶â¤·¤Æ¤ë¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µÁÉãÊì¤¬Â¾³¦¤·¤¿ºÝ¤Î°ä»ºÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢7¿Í¤Î·»Äï´Ö¤ÇÅùÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï¡Ö10Ç¯´Ö¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦µëÎÁ¤È¤«¡¢°ì±ß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö·»Äï¤ËÁ´Éô¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¸µ¤Ë»ñ¶â¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤òÅÇÏª¡£É×¤¬²¿¤â¼çÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷À¤âÅö»þ¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤ÎµÁÊì¤Î¿´¾ð¤ò¿äÂ¬¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤â¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¶â¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃù¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¡¢·üÌ¿¤ËÃùÃß¤ËÎå¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¿ÍÀ¸¤ò°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡ÖÇ¦¡×¤À¤È¸ì¤ë½÷À¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉ×¤ÈÆó¿Í¡¢²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
