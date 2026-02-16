¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥°¥Ã¥º»£¤ê²¼¤í¤·¡ª ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¤Ê¤É¡Ö¤Ý¤³¥Ý¥±¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¥°¥Ã¥º¤Ë
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥È¥¢Á´Å¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢Nintendo Switch 2 ÍÑ¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¤ÈÆ±Æü¤Î3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¤è¤ê¡£
¡¡¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤Ë¤Ø¤ó¤·¤ó¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¤ä¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»¡Ë¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¡Ê¤³¤±¤à¤·¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡£¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢LED¥é¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î13Æü¤Ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÀ»ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¼ÂÊª¤ò»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥°¥Ã¥º¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤À¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥È¥¢Á´Å¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¡×2,750±ß
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»¡Ë¡×6,600±ß
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥«¥Ó¥´¥ó¡Ê¤³¤±¤à¤·¡Ë¡×6,600±ß
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó ¥Ö¥ëー¡×¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó ¥¤¥¨¥íー¡×¡Ê±¦¡Ë³Æ3,300±ß
¡Ö¥Áー¥º¥¤¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥È¥¢Á´Å¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥Áー¥º¥¤¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×1,100±ß
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¤Æ¤ë¤Æ¤ë¥Ý¥ï¥ë¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¤Æ¤ë¤Æ¤ë¥Ý¥ï¥ë¥ó¡×2,200±ß
¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡×/¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×550±ß¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×4,400±ß¡Ê±¦¡Ë
¡ÖLED¥é¥¤¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡ÖLED¥é¥¤¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¡×4,950±ß
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×880±ß¡ÊÁ´6¼ï¡¢¼ïÎà¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡×/¡ÖB6¥µ¥¤¥º¥Îー¥È¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó¡×550±ß¡Êº¸¡Ë¡¢¡ÖB6¥µ¥¤¥º¥Îー¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×1,210±ß¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×990±ß
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Õ¤»¤ó¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Õ¤»¤ó¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó&¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤Ï¤«¤»¡Ë¡×¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Õ¤»¤ó¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó&¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¤¦¤¹¤¤¤í¡Ë¡×¡Ê±¦¡Ë³Æ660±ß
¡Ö¥±ー¥¹ÉÕ¤¥Þー¥«ー3ËÜ¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥±ー¥¹ÉÕ¤¥Þー¥«ー3ËÜ¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×1,650±ß
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー6Ëç¥»¥Ã¥È¡×/¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー6Ëç¥»¥Ã¥È ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×770±ß¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥× ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×880±ß¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ´Å¹¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ
¡Ö¡ÚÁª¤Ù¤ë¡Û¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó ¥Ö¥ëー¡×¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¡ÚÁª¤Ù¤ë¡Û¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë ¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó ¥á¥¿¥â¥ó ¥¤¥¨¥íー¡×¡Ê±¦¡Ë³Æ660±ß
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 KOEI TECMO GAMES
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£